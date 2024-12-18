ولاية إنديانا تنفذ أول إعدام منذ 15 عامًا بظروف غامضة

وطنا اليوم:في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 15 عامًا، نفذت ولاية إنديانا الأمريكية حكم الإعدام بحق جوزيف كوركوران (49 عامًا)، المدان بقتل أربعة أشخاص، بينهم شقيقه وخطيب شقيقته

وأكدت إدارة الإصلاح في بيان رسمي نشرته وسائل إعلام أمريكية، وفاة كوركوران داخل سجن ولاية إنديانا بمدينة ميشيغن سيتي. ورغم أنه كان من المقرر تنفيذ الإعدام باستخدام عقار “بنتوباربيتال”، لم يُذكر اسم العقار المستخدم في البيان، مما زاد الغموض حول العملية.

يُذكر أن كوركوران أدين في يوليو 1997، بعد قتله شقيقه جيمس كوركوران (30 عامًا)، وخطيب شقيقته روبرت تيرنر (32 عامًا)، بالإضافة إلى رجلين آخرين، هما تيموثي بريكر ودوغلاس ستيلويل، وكلاهما كان يبلغ من العمر 30 عامًا.