نهاية مأساوية .. وفاة صاحب إمبراطورية مانجو للأزياء

وطنا اليوم:توفي مؤسس شركة “مانغو” الشهيرة للأزياء إيزاك أنديك عن عمر يناهز 71 عامًا، إثر حادث سقوط في وادٍ بعمق 150 مترًا أثناء رحلة له في سلسلة جبال مونتسيرات بالقرب من مدينة برشلونة.

وكان أنديك برفقة ابنه جوناثان عند وقوع الحادث.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام إسبانية، انزلق أنديك أثناء التنزه في منطقة كهوف سالنيتر وسقط في الوادي العميق. وتدخلت فرق الطوارئ بسرعة، حيث أرسلت طائرة مروحية ووحدة إنقاذ جبلية إلى موقع الحادث. وعند وصول الأطباء، لم يكن بالإمكان إنقاذه.

وتولت وحدة الشرطة الإقليمية المختصة انتشال جثمانه، وبدأت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث. يُذكر أن أنديك كان محبًا للتنزه والسير لمسافات طويلة في الجبال.

من جهته، عبّر المدير التنفيذي لشركة “مانغو” توني رويز عن حزنه الشديد، قائلًا:

“فقدان إيزاك (أنديك) يترك فجوة كبيرة، لكننا جميعًا نشكل جزءًا من إرثه وتجسيدًا لإنجازاته. يتمثل أفضل تكريم يمكننا تقديمه لإيزاك في الاستمرار في تحقيق رؤيته لمشروع مانغو بكل فخر.”

كما نعى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الفقيد، معبرًا عن امتنانه لجهوده الكبيرة في تطوير العلامة التجارية وتحويلها إلى مرجع عالمي في مجال الأزياء.

وُلد أنديك في إسطنبول عام 1953، ثم انتقلت عائلته إلى إسبانيا في ستينيات القرن الماضي. أسس أول متجر لشركة “مانغو” في برشلونة عام 1984، لتصبح العلامة واحدة من أبرز شركات الأزياء العالمية، حيث تمتلك اليوم أكثر من 2000 متجر في 103 دول حول العالم.

وتُعرف علامة “مانغو” بتصاميمها المميزة في الملابس والإكسسوارات، حيث حققت مبيعات سنوية تقدر بحوالي 2.5 مليار دولار أميركي في عام 2015.