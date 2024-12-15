بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

غضب في الجزائر.. مؤثرتان تسخران من شخصية ثورية

15 ديسمبر 2024
غضب في الجزائر.. مؤثرتان تسخران من شخصية ثورية

وطنا اليوم:منذ أيام والجدل دائر بين الجزائريين على مواقع التواصل، بعد تعليق ساخر لمؤثرتين شهيرتين حول شخصية تعتبر رمزاً من رموز الثورة الجزائرية
فقد أطلت فلة الملكة (1.8 مليون متابع على منصة تيك توك)، والمؤثرة شهيناز (365 ألف متابع على تيك توك)، في بث مباشر، ذاكرتين مقولة جزائرية شهيرة “يا علي موت واقف” (يا علي مت واقفا)، وانفجرتا بالضحك والسخرية.
فيما انتشر المقطع الساخر بشكل رهيب على مواقع التواصل، حيث اتهم العديد من الجزائريين المؤثرتين بالسخرية من “شهيد الثورة التحريرية علي عمار” (المدعو علي لابوانت)، الذي قتل بعدما فجر الجيش الفرنسي البيت الذي كان يختبئ فيه برفقة ثلاثة.
وقال أحد المعلقين: ” .. وجب محاسبة المؤثرتين اللتين سخرتا من رمز من رموز الثورة التحريرية”. وقال آخر: ” .. آخر الزمان .. مؤثرتان ليس لهما محتوى سوى الهزل والرقص تسخران من شهيد بطل”.
غير أن آخرين نفوا عن خريجتي برنامج “قسمة ونصيب”، تهمة الإساءة، معتبرين أنهما “سخرتا فقط من العبارة لا الشهيد”.

رد المؤثرتين
في المقابل، خرجت “الملكة فلة” في فيديو توضيحي، معتبرة أن المقطع الذي انتشر مجتزأ من فيديو طويل.
كما رأت أن قص الفيديو الذي انتشر بشكل واسع أتى لأذيتها وشهيناز.
بدورها، ردت المؤثرة شهيناز، قائلة: “أحب بلدي فوق كل شيء، لا يمكن أن تكون نيتي الإساءة للثوار”.
من جهة ثانية، قال مسؤول التنظيم بالجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير في البليدة، الحكيم محرزي، قبل يومين إن الهيئة “باشرت إجراءات رفع دعاوى قضائية ضد بعض من يعتبرون أنفسهم مؤثرين على مواقع افتراضية وصفحات إلكترونية”. وأوضح في تصريح إعلامي، أن المعنيين “ضربوا كل معايير الحشمة والاحترام، إضافة إلى المساس بقدسية الشهيد”.
يشار إلى أن عبارة “علي موت واقف”، ليست مستمدة من حياة علي عمار، لكن أخذت من فيلم “الأفيون والعصا”، الذي يحكي حقبة من تاريخ الثورة التحريرية، للممثل القدير سيد علي كويرات، والتي صارت تردد على ألسنة الجزائريين للتعبير عن الصمود في مواجهة أزمة ما.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:31

فريق بحث وإنقاذ تركي لكشف لغز سجن صيدنايا السوري

10:23

أربع ممارسات حكومية ستُعجّل بتعديل غير رحيم لقانون الضمان

10:16

الخصاونة: أبناء البادية هم حُماة الثغور ورجال القائد

10:08

عياصرة: 60 ٪ من شبكات المياه قديمة ومهترئة في جرش

10:01

إربد: هدم حسبة الجورة يتسبب بانتشار 7 آلاف بسطة بالوسط التجاري

09:56

انـحـبـــاس الأمـطــار يـثــيـــر الـقـلــق والمزارعـون يخشـون تعفـن البذار

09:51

وفاة شقيقتين بحريق منزل في عمّان

09:26

المرتفع الجوي السيبيري يتعمق ويدفع برياح شديدة البرودة نحو الأردن

09:19

مسؤول عسكري إسرائيلي : سلاح الجو يستعد للمهمة الكبرى المقبلة

05:06

عاجل – حماس: اغتيال الصحفي أحمد اللوح جريمة حرب

04:22

المومني: الأردن يتعامل مع الحالة السورية كما هو شأن داخلي

03:05

الأمن الفلسطيني: من هم بجنين ليسوا مقاومين

وفيات
وفيات الأحد 15-12-2024وفيات الجمعة 13-12-2024وفيات الأربعاء 11-12-2024شكر على تعاز من عشيرة العبيداتوفاة لاعب الفيصلي السابق نادر راغب