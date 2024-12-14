بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزير الخارجية: لا نريد لسوريا أن تغرق بالفوضى.. وعلى الاحتلال الانسحاب من الجولان

14 ديسمبر 2024
وزير الخارجية: لا نريد لسوريا أن تغرق بالفوضى.. وعلى الاحتلال الانسحاب من الجولان

وطنا اليوم_قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن رسالتنا هي الوقوف إلى جانب سوريا والشعب السوري في مرحلة البناء بعد سنوات من القتل والتشريد وحتى يحقق الشعب السوري تطلعاته ببناء دولته.

 

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين في ختام أعمال اجتماعات العقبة حول سوريا، أن هذه لحظة تاريخية ونريد لها أن تتحول إلى منجز تاريخي للشعب السوري.

 

وأشار إلى أنه تم التأكيد على أهمية أن تكون المرحلة القادمة مرحلة تضمن شمول الجميع في اتخاذ القرار، وعلى دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في دعم الأشقاء السوريين.

 

وأكد الصفدي على ضرورة أن تكون يقف الجميع إلى جانب أبناء الشعب السوري، مشددا على دعم الشعب السوري بكل السبل لتحقيق أهدافه وبناء دولته.

 

وتابع: “نؤكد أننا ندعم استمرار مؤسسات الدولة السورية الرسمية ولا نريد لسوريا أن تغرق في الفوضى”.

 

وقال الصفدي: “نؤكد أننا ندعم استمرار مؤسسات الدولة السورية الرسمية ولا نريد لسوريا أن تغرق في الفوضى”.

 

وأدان وزير الخارجية التغول الاسرائيلي في الأراضي السورية والقصف الجوي، مطالبا الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع والانسحاب من أراضي الجولان.

 

“نريد للمرحلة السورية المقبلة أن تشمل جميع مكونات الشعب السوري وإطلاق عملية سياسية سورية-سورية”، وفقا للصفدي.

 

وشدد الصفدي على التشاركية في اتخاذ القرار في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

 

من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه من حق الشعب السوري أن ينعم بالأمن والاستقرار وان يكون هناك عملية انتقال سياسي سلسلة في سوريا.

 

وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب توفير الدعم السياسي والاقتصادي اللازمة لسوريا في هذه المرحلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:52

النائب العموش يسأل الحكومة : من هم الوزراء الذين تدخلوا بالعمل الجمركي

09:36

بكم تزهو المناصب

09:34

ابوقيلة : الانتخابات الليبية ستجمع كل الأطياف والتوجهات السياسية

09:28

بنك الإسكان يواصل رعايته الماسية للجمعية العربية لحماية الطبيعة

09:20

ألمانيا تتوعد مؤيدي الأسد وتحذرهم من محاولة الاختباء في أراضيها

09:13

الكشف عن هوية مهرب آلاف صور التعذيب من السجون السورية

22:13

الحزن يخيم على العشيرة السردية بوفاة أربعة من أبنائها في حادث بالسعودية

21:41

آل بدران والحمّـاد نسايب

21:21

العلاج بالفنون لتحسين الصحة النفسية

19:25

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الحويان

19:20

رئيس الديوان الملكي يلتقي (110) شباب وشابات

18:37

الجولاني : لسنا بصدد الخوض في صراع مع اسرائيل

وفيات
وفيات الجمعة 13-12-2024وفيات الأربعاء 11-12-2024شكر على تعاز من عشيرة العبيداتوفاة لاعب الفيصلي السابق نادر راغبوفيات الثلاثاء 10-12-2024