بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

مشهد يحبس الأنفاس.. عقار آيل للسقوط مدعوم بـ قطعة خشبية بمصر

13 ديسمبر 2024
مشهد يحبس الأنفاس.. عقار آيل للسقوط مدعوم بـ قطعة خشبية بمصر

وطنا اليوم:في مشهد صادم وغريب يحبس الأنفاس، نشر أحد المدونين مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي X يظهر عقار سكني في العاصمة المصرية القاهرة، آيل للسقوط وتم التحايل على الموقف باستخدام “قطعة خشبية”.
وفي المقطع يظهر العقار في منطقة “وسط البلد” وسط القاهرة، وهو عقار تظهر عليه آثار القدم والطراز المعماري القديم، وقد تم دعمه “بقطعة خشبية” من الأعلى لتمنع سقوط المبنى وانهياره على العقار المجاور، بينما تم وضع لافتة على العقار تحذر المارة من أن العقار آيل للسقوط ويجب الإبتعاد عنه او صف السيارات أسفله وأن ملاك العقار “غير مسؤولين عن أي ضرر مادي أو بشري”.
ورغم وضع اللافتة على مرأى الجميع، إلا أن عددا من السيارات ظهرت مصطفة أسفل العقار، كما بين المقطع وجود كثافة مرورية بنفس الشارع ومرور المواطنين أسفل العقار الذي قد ينهار بأية لحظة وكأن الوضع آمن ولا توجد مشكلة.
يذكر أن حوادث متكررة لانهيار أبنية سكنية قديمة في مصر تحدث من حين لآخر، كان آخرها إنهيار عقار سكني في العباسية قبل يومين، حيث تم انتشال جثامين 8 ضحايا و6 مصابين من بين الأنقاض، جميعهم من سكان العقار الذي انهار فجرا أثناء نوم السكان


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:07

فلاهوفيتش يشتبك مع جماهير يوفنتوس بعد تعادل مخيب أمام فينيزيا

10:05

الدفاع المدني يخمد حريق هنجر للوازم والأثاث في عمان

09:52

النائب العموش يسأل الحكومة : من هم الوزراء الذين تدخلوا بالعمل الجمركي

09:36

بكم تزهو المناصب

09:34

ابوقيلة : الانتخابات الليبية ستجمع كل الأطياف والتوجهات السياسية

09:28

بنك الإسكان يواصل رعايته الماسية للجمعية العربية لحماية الطبيعة

09:20

ألمانيا تتوعد مؤيدي الأسد وتحذرهم من محاولة الاختباء في أراضيها

09:13

الكشف عن هوية مهرب آلاف صور التعذيب من السجون السورية

22:13

الحزن يخيم على العشيرة السردية بوفاة أربعة من أبنائها في حادث بالسعودية

21:41

آل بدران والحمّـاد نسايب

21:21

العلاج بالفنون لتحسين الصحة النفسية

20:28

وزير الخارجية: لا نريد لسوريا أن تغرق بالفوضى.. وعلى الاحتلال الانسحاب من الجولان

وفيات
وفيات الجمعة 13-12-2024وفيات الأربعاء 11-12-2024شكر على تعاز من عشيرة العبيداتوفاة لاعب الفيصلي السابق نادر راغبوفيات الثلاثاء 10-12-2024