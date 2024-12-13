مشهد يحبس الأنفاس.. عقار آيل للسقوط مدعوم بـ قطعة خشبية بمصر

وطنا اليوم:في مشهد صادم وغريب يحبس الأنفاس، نشر أحد المدونين مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي X يظهر عقار سكني في العاصمة المصرية القاهرة، آيل للسقوط وتم التحايل على الموقف باستخدام “قطعة خشبية”.

وفي المقطع يظهر العقار في منطقة “وسط البلد” وسط القاهرة، وهو عقار تظهر عليه آثار القدم والطراز المعماري القديم، وقد تم دعمه “بقطعة خشبية” من الأعلى لتمنع سقوط المبنى وانهياره على العقار المجاور، بينما تم وضع لافتة على العقار تحذر المارة من أن العقار آيل للسقوط ويجب الإبتعاد عنه او صف السيارات أسفله وأن ملاك العقار “غير مسؤولين عن أي ضرر مادي أو بشري”.

ورغم وضع اللافتة على مرأى الجميع، إلا أن عددا من السيارات ظهرت مصطفة أسفل العقار، كما بين المقطع وجود كثافة مرورية بنفس الشارع ومرور المواطنين أسفل العقار الذي قد ينهار بأية لحظة وكأن الوضع آمن ولا توجد مشكلة.

يذكر أن حوادث متكررة لانهيار أبنية سكنية قديمة في مصر تحدث من حين لآخر، كان آخرها إنهيار عقار سكني في العباسية قبل يومين، حيث تم انتشال جثامين 8 ضحايا و6 مصابين من بين الأنقاض، جميعهم من سكان العقار الذي انهار فجرا أثناء نوم السكان