بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. وفيات

شكر على تعاز من عشيرة العبيدات

منذ ساعة واحدة
شكر على تعاز من عشيرة العبيدات

وطنا اليوم:تتقدم عشائر العبيدات داخل المملكة وخارجها عامة
وابناء علي المفلح واحمد المفلح خاصة
بالشكر الجزيل لاصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة والى العشائر الاردنية والاهل والاقارب بمشاركتنا في تقديم واجب العزاء
بالمرحومة الحاجة ثقلة سليمان احمد عبيدات ” ام مالك”
زوجة المرحوم الحاج زهير محمد علي المفلح عبيدات ” ابو مالك”
سواء بالدفن او بالحضور الى الديوان او الاتصالات الهاتفية او عبر وسائل التواصل الاجتماعي
مما كان له الاثر الكبير بالتخفيف بمصابنا الجلل بفقدان اعز الناس
كما اخص بالذكر الاسرة الاعلامية بكافة مسمياتها التي كانت نعم السند
ونلتمس العذر لمن لم يستطع الحضور
لا اراكم الله مكروها بعزيز

ولا نقول الا ما يرضي الله
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:33

الملك يُنعِم بميدالية اليوبيل الفضّي على جامعة عمان الأهلية.. تسلّمها د. ماهر الحوراني

10:25

قطاعات اقتصادية تطلق حملة لدعم الأشقاء السوريين

10:21

نضال البطاينة : رسميا الشخص ليس إبننا أسامة ولكننا ملتزمين برعايته وإيجاد عائلته

10:17

مشروع قرار أردني أمام الجمعية العامة لدعم الأونروا

09:57

الدفاع المدني يواصل حملة شتاء آمن في مختلف المحافظات

09:43

13 ألف شيك مرتجع في الأردن خلال الشهر الماضي

09:30

سقطة خطيرة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.!

09:21

شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكتب رئيس البلاد

09:11

عشرات الشهداء في مخيم النصيرات

05:36

الأردن: السد المنيع أمام زلازل الشرق الأوسط وصانع خرائط التوازن في زمن الفوضى الكبرى

03:05

واشنطن تدعي دعم اتفاقية “فض الاشتباك” بين سوريا وإسرائيل

01:07

وفاة سائحة أجنبية بحادث سير على طريق البحر الميت

وفيات
وفاة لاعب الفيصلي السابق نادر راغبوفيات الثلاثاء 10-12-2024وفيات الاثنين 9-12-2024وفيات الجمعة 6-12-2024التربية تنعى الطالب عبدالرحمن الشبول