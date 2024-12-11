شكر على تعاز من عشيرة العبيدات

وطنا اليوم:تتقدم عشائر العبيدات داخل المملكة وخارجها عامة

وابناء علي المفلح واحمد المفلح خاصة

بالشكر الجزيل لاصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة والى العشائر الاردنية والاهل والاقارب بمشاركتنا في تقديم واجب العزاء

بالمرحومة الحاجة ثقلة سليمان احمد عبيدات ” ام مالك”

زوجة المرحوم الحاج زهير محمد علي المفلح عبيدات ” ابو مالك”

سواء بالدفن او بالحضور الى الديوان او الاتصالات الهاتفية او عبر وسائل التواصل الاجتماعي

مما كان له الاثر الكبير بالتخفيف بمصابنا الجلل بفقدان اعز الناس

كما اخص بالذكر الاسرة الاعلامية بكافة مسمياتها التي كانت نعم السند

ونلتمس العذر لمن لم يستطع الحضور

لا اراكم الله مكروها بعزيز

ولا نقول الا ما يرضي الله

انا لله وانا اليه راجعون

ولا حول ولا قوة الا بالله