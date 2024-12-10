تضارب الأنباء عن مقتل الشيخ توفيق البوطي في دمشق

وطنا اليوم:تضاربت الأنباء حول مصير الشيخ توفيق البوطي نجل العلامة الراحل محمد سعيد رمضان البوطي.

وقال نشطاء سوريون على مواقع التواصل أنه قتل فيما نفى آخرون وقالوا إنها مجرد شائعات.

وشغل الشيخ توفيق البوطي عدة مناصب بارزة، من بينها رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، وأستاذ مساعد لمادة الفقه الإسلامي وأصوله في كلية الشريعة بجامعة دمشق. كما كان رئيس هيئة الرقابة الشرعية في “الشركة السورية الإسلامية للتأمين”، وعضو هيئة الرقابة الشرعية في “بنك الشام”.

وتوفيق البوطي معروف بمواقفه المؤيدة للرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد مغادرة الأخير البلاد، أعلن دعمه للقيادة السورية الجديدة.

وتوفيق البوطي هو نجل العلامة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، الذي قُتل في تفجير انتحاري وسط دمشق في مسجد الإيمان عام 2013 وسط اتهامات متبدلة بين نظام الأسد والمعارضة بقتله