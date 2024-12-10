إعلامية كويتية تثير بحراً من الانتقادات.. ظلموا الأسد

وطنا اليوم:فيما لا يزال العديد من السوريين يحتفلون برحيل الرئيس السابق، بشار الأسد، علقت إعلامية كويتية شهيرة على سقوطه.

ففي تغريدة على حسابها بمنصة إكس، اعتبرت الإعلامية البارزة فجر السعيد أن “السوريين سيكتشفون لاحقاً أنهم ظلموا الأسد”.

ونشرت السعيد التي غالباً ما تطلق تعليقات تثير الجدل، فيديو لعدد من السوريين دخلوا منزل الرئيس السابق في العاصمة دمشق، غير مصدقين أنه سقط.

وكتب معلقة: “شاهدت بالتلفزيون بيت بشار الأسد أقل من أي بيت لأي مليونير سوري يعيش في دمشق”.

كما اعتبرت أن البيت عادي جداً أقل بكثير من بيوت العديد من الحكام. وأضافت قائلة: “حتى الأطباق التي سرقتها السيدة من البيت عادية.. يبدو أن السوريين سيكتشفون بعد فترة أنهم ظلموا الأسد”.

إلا أن بحراً من الانتقادات وجه ضد السعيد. وعلق العشرات على تلك التغريدة مهاجمين الإعلامية الكويتية، معتبرين أن من الغباء التفوه بتلك الكلمات.

بينما رأى آخرون أن كل هدف الكاتبة إثارة الجدل وحصد التفاعل على مواقع التواصل.

وغالباً ما تثير السعيد التي بدأت مسيرتها المهنية بكتابة المسلسلات التلفزيونية بتعليقاتها حول مواضيع كافة الجدل على مواقع التواصل.

يشار إلى أن شهرة الإعلامية كانت انطلقت عام 1997، عبر تقديم المسلسل التلفزيوني، “القرار الأخير” الذي حقق شهرة واسعة في الكويت.