21 نائباً يطالبون حكومة حسان برفع الحد الادنى للأجور

وطنا اليوم:وجه عدد من النواب مذكرة نيابية إلى رئيس الوزراء المكلف د. جعفر حسان طالبوا خلالها الحكومة بالإسراع في اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من مطلع العام المقبل 1/1/2025.

ووقع 21 نائبا على المذكرة التي دعت الحكومة إلى عدم المماطلة باتخاذ القرار.

وكان أكد رئيس الوزراء جعفر حسان خلال تقديمه البيان الوزاري أمام مجلس النواب العشرين، أن رفع الحد الأدنى للأجور على رأس أولويات الحكومة الحالية.

ويترقب الشارع الأردني قرارا بزيادة الحد الأدنى للأجور، وسط معاناة من تدني الدخل متزامنا مع ارتفاع معدل التضخم، والذي يعود في أساسه الى تدني الحد الأدنى للأجور.