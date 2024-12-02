بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

21 نائباً يطالبون حكومة حسان برفع الحد الادنى للأجور

2 ديسمبر 2024
21 نائباً يطالبون حكومة حسان برفع الحد الادنى للأجور

وطنا اليوم:وجه عدد من النواب مذكرة نيابية إلى رئيس الوزراء المكلف د. جعفر حسان طالبوا خلالها الحكومة بالإسراع في اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من مطلع العام المقبل 1/1/2025.
ووقع 21 نائبا على المذكرة التي دعت الحكومة إلى عدم المماطلة باتخاذ القرار.
وكان أكد رئيس الوزراء جعفر حسان خلال تقديمه البيان الوزاري أمام مجلس النواب العشرين، أن رفع الحد الأدنى للأجور على رأس أولويات الحكومة الحالية.
ويترقب الشارع الأردني قرارا بزيادة الحد الأدنى للأجور، وسط معاناة من تدني الدخل متزامنا مع ارتفاع معدل التضخم، والذي يعود في أساسه الى تدني الحد الأدنى للأجور.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:24

شركة أمنية وبرنامج زمالة الصحافة للحوار يعلنان أسماء الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة البرنامج

13:59

سفارة دولة الامارات في عمّان تحتفل  بعيد الإتحاد الـ 53 واليوبيل الذهبي لتأسيس العلاقات مع الأردن

13:53

الناتو: الأردن شريك استراتيجي للحلف ودوره أساسي في الشرق الأوسط

13:49

شراكة استراتيجية نوعية بين وزارة التربية والتعليم وجامعة البلقاء التطبيقية

13:44

المعارضة السورية تسيطر على رابع مطار عسكري وتتقدم بريف حماة

13:34

شراكة استراتيجية تجمع شركة زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية

13:32

الهروط لحسان: ما الفارق بين حكومتكم وسابقاتها

12:34

أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي المرحوم الحاج محمود رشيد

12:28

النائب الازايدة أول مانحي الثقة للحكومة

12:11

53.3 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

12:06

بدء العمل بخدمة الموافقة على المركبات الكهربائية المستعملة إلكترونياً

12:01

الجنايات تحكم بالإعدام على قاتل والدته في الكرك

وفيات
أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي المرحوم الحاج محمود رشيدوفيات الثلاثاء 3-12-2024وفيات الاثنين 2-12-2024وفيات الجمعة 29-11-2024نعيم الحنيفات “شقيق وزير الزراعة” في ذمة الله