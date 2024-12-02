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النائب العبادي: رواتب بعض موظفي الحكومة خيالية

2 ديسمبر 2024
النائب العبادي: رواتب بعض موظفي الحكومة خيالية

وطنا اليوم:طالبت النائب نسيم العبادي بتحديد سقف رواتب للموظفين الحكوميين والشركات المملوكة للحكومة،
وقالت العبادي خلال جلسة مناقشة مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن المحظوظين في هذه الوظائف يحصلون على رواتب خيالية لا يحلم بها أي مواطن خليجي أو سويسري.
واشارت الى ان البيان الوزاري يمثل خطة عمل شاملة وطموحة لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن، مطالبة بدعم الزرقاء المحافظة الثالثة بعد العاصمة بالمساحة والسكان، وتعزيز قطاع السياحة وتنمية مشاريع النقل والتعليم والصحة ومراكز التدريب المهني والتوسع برياض الاطفال والتوسع في بناء المدارس لانهاء مرحلة الفترتين ومعالجة البطالة ودعم اشباب وضعف الفرص الاقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وكما طالبت بإعادة النظر بقرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع تأجير استثمار الأراضي المخصصة للبلديات، معتبرة أن القرار يضعف المراكز المالية للبلديات ويقلل من تصنيفها الائتماني سواء للتمويل او الاقتراض والمنح الدولية، وكذلك التزام الحكومة بتزويد عوائد المحروقات الى البلديات بشكل منتظم لما تقدمه من خدمات للمواطنين


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