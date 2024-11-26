بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إسرائيل تضرب قلب بيروت وسط موجة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية

منذ 5 ساعات
إسرائيل تضرب قلب بيروت وسط موجة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية

وطنا اليوم:رغم التفاؤل الحذر بقرب الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، صعّد جيش الاحتلال هجومه على مناطق مختلفة من لبنان من العاصمة بيروت، فالجنوب إلى الضاحية الجنوبية فالبقاع.
وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة على منطقة النويري في عمق العاصمة بيروت، من دون تحذير، مع حزام ناري على الضاحية الجنوبية لبيروت.
واستهدفت الغارة الإسرائيلية مبنى سكنيًا مؤلفًا من 4 طوابق، في محيط مجمع خاتم الأنبياء في منطقة النويري، ما أدى إلى تدميره بالكامل.
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تُظهر آثار الدخان المتصاعد من مكان الاستهداف، والمبنى الذي سُوّي بالأرض.
وأفادت المعلومات الأولية بسقوط عدد من الضحايا، خاصة وأنّ المنطقة مكتظة بالسكان.
وهرعت سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني إلى المنطقة، لانتشال الشهداء والجرحى.
وهذه هي المرة الثانية التي تتعرّض فيها المنطقة للقصف، إذ استهدفها الاحتلال في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

حزام ناري على الضاحية
وبالتزامن مع الغارة على النويري، شنّ جيش الاحتلال حزامًا ناريًا على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد توجيه حوالي 20 إنذارًا جديدًا لإخلاء مبان في حارة حريك وبرج البراجنة، وحدث بيروت، والغبيري.
كما أصدر الاحتلال إنذارات بقصف بلدة الناقورة جنوبي لبنان.
وشنّ الاحتلال غارات على مناطق في البقاع والبقاع الغربي.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم بشكل واسع ما سماها أهدافا عسكرية لحزب الله في منطقة بيروت.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:35

صحافة العقبة تسلط الضوء على شركة مياه العقبة

21:16

الحكومة توافق على إجراءات لتصويب أوضاع العمالة السورية

20:55

الاحتلال يمنع إدخال المساعدات إلى غزة وسط ظروف إنسانية كارثية

20:48

أورنج الأردن تستعرض إنجازات المبدعين والمبتكرين ضمن برامجها المجتمعية الرقمية في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024

20:45

العيسوي: الأردن بقيادة الملك ثابت على مواقفه تجاه أمته وعصي على التحديات

20:20

تصريحات صلاح تثير الجدل.. لم يتبق سوى 36 يوما

20:11

ضبط شخص ينتحل صفة طبيب أسنان في العقبة

19:32

لاول مرة .. الدين العام للسعودية يقترب من 1.2 تريليون ريال

19:23

البروفيسور تحسين منصور باشر عمله في الاردنية

19:20

إعلام إسرائيلي: بايدن يعلن الليلة وقف إطلاق النار بلبنان

19:13

ضبط 10 أطنان تبغ ومعسل و60 ألف علبة جوس مخالفة

19:05

الملك يؤكد استمرار الأردن بتقديم المساعدات الإنسانية للأهل في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 26-11-2024شقيق وزير الزراعة في ذمة اللهوفيات الأحد 24-11-2024وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024