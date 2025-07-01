موقع اكسيوس يكشف عن آفاق الاتفاق المحتمل في غزة

وطنا اليوم:كشف موقع أكسيوس عن مسؤولين ومصادر مطلعه آفاق الاتفاق المحتمل في غزة.

وبحسب الموقع سيكون لقاء مقرر بين ويتكوف وديرمر الثلاثاء لمناقشة الأفكار الأميركية بشأن خطة ما بعد الحرب في غزة.

ومن المتوقع أن يطلع ويتكوف ديرمر على جهود تأمين وقف لإطلاق النار مع حماس لمدة 60 يوما.

وافاد الموقع بأن لقاء مقرر بين ويتكوف وديرمر اليوم لمناقشة الأفكار الأمريكية بشأن خطة ما بعد الحرب في غزة.

وكان ويتكوف في الأيام الأخيرة على تواصل مع مسؤولين قطريين ومصريين لصياغة اقتراح محدث للصفقة.

وكان قد أوضح ويتكوف للوسطاء أن ترمب ينوي الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.

واكد بأن أفكار ترمب بشأن اليوم التالي في غزة عامة للغاية.

مستعدون لتعديل لغة الاتفاق لجعله أكثر قبولا لحماس لكن لن نوافق مسبقا على إنهاء الحرب

وعبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في استعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، مؤكدا أن ملفي غزة وإيران سيكونان محور النقاش عندما يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين المقبل.

وأضاف ترامب -في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء أثناء مغادرة البيت الأبيض لزيارة مركز احتجاز للمهاجرين في فلوريدا إيفرجليدز- “نتنياهو قادم إلى هنا وسنتحدث عن أمور كثيرة، وعن النجاح المبهر والمذهل الذي حققناه في إيران”.

ولاحقا، قال الرئيس الأميركي “سأكون حازما مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة، وأعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب الأسبوع المقبل”.