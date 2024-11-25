خامنئي: أمر الاعتقال لا يكفي.. يجب الحكم بالإعدام على نتنياهو

وطنا اليوم:قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، إنه ينبغي إصدار أحكام إعدام على قادة إسرائيل وليس أوامر اعتقال.

وقال خامنئي، خلال لقائه جمعه من أعضاء من الباسيج من مختلف أنحاء إيران: “يجب إصدار حكم الإعدام” بحق قادة إسرائيل “المجرمين”، مضيفاً: “مذكرة الاعتقال لا تكفي، يجب إصدار حكم بالإعدام بحق نتنياهو”.

جاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف القيادي بحركة حماس.

وفاجأت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل، يوم الخميس، بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 13 شهراً.

وندد نتنياهو بقرار المحكمة ووصفه بأنه “معاد للسامية”، ونفى الاتهامات بأنه وغالانت استهدفا المدنيين في غزة وقاما بتجويعهم عمداً.

ويواجه نتنياهو مستقبلاً صعباً في ظل مذكرة الاعتقال، لينضم إلى صفوف عدد قليل من الزعماء الذين عانوا من هذه المهانة، بما في ذلك الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش.

وهذا يعني أيضاً أنه معرض لخطر الاعتقال إذا سافر إلى أي من الدول الموقّعة على ميثاق المحكمة، وعددها 124 دولة، بما في ذلك معظم دول أوروبا.

والمكان الوحيد الذي يستطيع نتنياهو زيارته بأمان هو الولايات المتحدة، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ويأمل قادة إسرائيل أن يمارس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ضغوطاً من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.

كما يتحدث مسؤولون إسرائيليون إلى نظرائهم في العواصم الغربية، ويحثونهم على تجاهل مذكرتي الاعتقال، وهو ما وعدت به المجر بالفعل.

ومع ذلك، فإن الاتهامات لن تختفي قريباً، وقد لا تختفي على الإطلاق، مما يعني أن زعماء الدول سيترددون على نحو متزايد في إقامة علاقات مع نتنياهو.