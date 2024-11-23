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عاجل…الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 390 سلعة

23 نوفمبر 2024
عاجل…الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 390 سلعة

وطنا اليوم_أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 390 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من اليوم السبت وحتى مساء يوم الثلاثاء 3 كانون الأول المقبل، بنسب تتراوح بين 9 -49 بالمئة.

 

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم السبت، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة 69 المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعياً الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.

 

وبين أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

 

وأشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

 

وأضاف، أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها في الأسواق.

 

وأوضح القضاة، أنه بإمكان المواطنين تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية، الخط الساخن 4885843، صفحة المؤسسة على الفيسبوك،التواصل مباشرة مع مدير السوق/ خدمة الجمهور، صناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق، الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.jcscc.gov.jo


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