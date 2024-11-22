الخيرية الهاشمية: إرسال أكثر من 57 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان

وطنا اليوم:بلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج التي تنفذها الهيئة الخيرية الهاشمية داخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وحتى منتصف تشرين الثاني الحالي 1357734 مستفيدا، وفقا للهيئة الخيرية الهاشمية.

وبحسب أرقام ، فإن إجمالي وزن المساعدات التي أرسلتها الهيئة إلى قطاع غزة بلغ 57.210 ألف طن.

فيما وصل العدد الكلي للشاحنات التي سيّرتها الهيئة إلى القطاع منذ بدء العدوان 4132 شاحنة تحمل مساعدات طارئة.

وترسل الهيئة الخيرية الهاشمية المساعدات عبر عدة منافذ حدودية سواء كانت برية مثل معبر بيت حانون أو معبر كرم أبو سالم أو معبر رفح، أو عن طريق مطار العريش الدولي في مصر، أو عبر الإنزالات الجوية الأردنية وإنزالات بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة.

وأشارت الهيئة إلى أنه وصل إجمالي عدد الإنزالات الجوية الأردنية إلى 122 إنزالا، و266 إنزالا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، في حين أرسلت 53 طائرة محملة بالمساعدات إلى مطار العريش في مصر دخلت عبره إلى القطاع.

وفيما يخص الطحين والخبر، فقد أرسلت الهيئة ما مجموعه 10872 كيلو غراما من الخبز إلى قطاع غزة، و235237 طنا من الطحين.

ونظرا لشح المياه الصالحة للشرب في القطاع، أرسلت الهيئة 2.004.000 لتر من المياه.

فيما وزعت الهيئة داخل قطاع غزة ما مجموعه 331126 وجبة غذائية ساخنة، و717165172 كيلوغراما من اللحوم المعلبة.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث تمتلك حاليا أكثر من 5 مواقع للمخازن وجميعها مليئة بالمساعدات والتي تعمل على إرسالها وإدخالها إلى قطاع غزة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي).

وتعمل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على تأمين الملابس الشتوية والبطانيات والفرشات التي تأتي ضرورة أساسية مع دخول فصل الشتاء.

ومنذ بداية تشرين الثاني الحالي بدأت الهيئة بتنفيذ الحملات الشتوية وتكثيف المواد الخاصة بفصل الشتاء وإرسالها من خلال القوافل البرية الأردنية.