بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

سباك يعثر على كنز ذهبي أثناء عمله في قبو في النمسا

22 نوفمبر 2024
سباك يعثر على كنز ذهبي أثناء عمله في قبو في النمسا

وطنا اليوم:اكتشف سباك أثناء عمله في أحد الأقبية تحت الأرض في العاصمة النمساوية فيينا كنزًا مذهلاً يقدر بنحو 2.4 مليون دولار.
وأثناء عمله داخل قبو فيلا قيد التجديد بمنطقة بينزينغ، لاحظ الرجل حبلاً غريباً يبرز من الأرضية. بدافع الفضول، استخدم مجرفته لكشف المنطقة المحيطة، ليعثر على صندوق معدني صدئ.
وعند فتح الصندوق، وجد بداخله حوالي 30 كيلوجرامًا (66 رطلاً) من العملات الذهبية المزينة بصور الملحن النمساوي الشهير فولفغانغ أماديوس موزارت.

قوانين تقسيم الكنوز
وفقًا للقوانين النمساوية، يتم تقسيم الكنوز المكتشفة بين من يعثر عليها ومالك العقار. مما يعني أن السباك قد يحصل على نصف الكنز، أي نحو 1.3 مليون دولار.

خلفية تاريخية
يعتقد خبراء أن هذه العملات الذهبية دفنت خلال الحرب العالمية الثانية، حيث لجأ العديد من الأوروبيين الأثرياء إلى إخفاء ممتلكاتهم الثمينة لحمايتها من السرقة أو الضياع وسط الفوضى التي عمت أوروبا آنذاك.
هذا الاكتشاف يعد واحدًا من أكبر الكنوز المكتشفة حديثًا في النمسا، ويثير فضول الباحثين حول قصص أخرى ربما دفنت تحت الأرض خلال الحروب الماضية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:19

الأرصاد تكشف موعد ذروة الامطار والكتلة الهوائية القادمة إلى الأردن .. تحذيرات

10:14

مندوبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدبعي يرعى إنطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية بالتعاون مع مؤسسة إبصار لعقد المؤتمرات والندوات والتدريب

09:15

هجوم واسع بالمسيرات من لبنان يستهدف الاحتلال

08:11

حزب الله يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية جنوب لبنان

07:27

عاجل…لبنان…إستشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين بغارة على البقاع

22:51

من هو المسؤول عن معاناة الشعب الفلسطيني؟

20:35

بن غفير وآلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

20:16

كم حصتك من أموال العالم مجتمعة لو وزعت على سكان الأرض بالتساوي

20:05

الأرصاد للأردنيين: ليالٍ باردة قادمة ارتدوا الملابس الدافئة

19:53

تجارة إربد: حريق سوق البالة طال 100 محل وبسطة

19:41

أوكرانيا تستخدم صواريخ غربية لضرب عمق روسيا.. كيف سيغير ذلك الحرب؟

19:07

واتساب تضيف ميزة تحويل الصوت إلى نص واللغة العربية مدعومة بالكامل

وفيات
وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024وفيات الأربعاء 20-11-2024وفيات الاثنين 18-11-2024وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرض