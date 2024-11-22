سباك يعثر على كنز ذهبي أثناء عمله في قبو في النمسا

وطنا اليوم:اكتشف سباك أثناء عمله في أحد الأقبية تحت الأرض في العاصمة النمساوية فيينا كنزًا مذهلاً يقدر بنحو 2.4 مليون دولار.

وأثناء عمله داخل قبو فيلا قيد التجديد بمنطقة بينزينغ، لاحظ الرجل حبلاً غريباً يبرز من الأرضية. بدافع الفضول، استخدم مجرفته لكشف المنطقة المحيطة، ليعثر على صندوق معدني صدئ.

وعند فتح الصندوق، وجد بداخله حوالي 30 كيلوجرامًا (66 رطلاً) من العملات الذهبية المزينة بصور الملحن النمساوي الشهير فولفغانغ أماديوس موزارت.

قوانين تقسيم الكنوز

وفقًا للقوانين النمساوية، يتم تقسيم الكنوز المكتشفة بين من يعثر عليها ومالك العقار. مما يعني أن السباك قد يحصل على نصف الكنز، أي نحو 1.3 مليون دولار.

خلفية تاريخية

يعتقد خبراء أن هذه العملات الذهبية دفنت خلال الحرب العالمية الثانية، حيث لجأ العديد من الأوروبيين الأثرياء إلى إخفاء ممتلكاتهم الثمينة لحمايتها من السرقة أو الضياع وسط الفوضى التي عمت أوروبا آنذاك.

هذا الاكتشاف يعد واحدًا من أكبر الكنوز المكتشفة حديثًا في النمسا، ويثير فضول الباحثين حول قصص أخرى ربما دفنت تحت الأرض خلال الحروب الماضية.