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“رالي الدراجين العرب في البحر الميت: تجسيد للهوية الثقافية والحضارية وتعزيز الروابط العربية”

21 نوفمبر 2024
“رالي الدراجين العرب في البحر الميت: تجسيد للهوية الثقافية والحضارية وتعزيز الروابط العربية”

وطنا اليوم_بهدف إبراز الوجه الحضاري والثقافي لأحد الأنشطة الرياضية فقد تم مشاركت المملكة العربية السعودية مع مجموعه من الدول والناشط في هذا المجال لاقت إعجاب المتابعين من هواة هذا اللون من الرياضه،،

 

حيث رعى تجمع ثمانية عشر دولة من دارجين دول العالم تم إقامته في منطقة البحر الميت وبحضور ثمانية عشر دولة وميئتي مشارك من هذه الدول حيث بدء في 11/14 واستمر إلى 11/17 من شهر 11

 

وتجول الدارجين في منطقة السلط والأغوار ومأدبا

 

وتمت هذه الفعالية بإشراف رئيس ومؤسس شبكة الدراجون العرب سعادة الأستاذ والموجه لهذه الفعالية بأسلوب احترافي حقق الأهداف التي أقيمت من أجله الفاعلية ذلك الفارس الأستاذ عصام الشاعر الذي كان له الدور البارز في التنظيم والتخطيط ما اكسب الفاعلية الأهمية المدلول الحضاري والثقافي الذي هو أحد أركان الهويه السعودية،،

 

حيث شارك من المملكة العربية السعودية الشقيقة عدد من الدراجيين العرب بحضور الناشط الأجتماعي الاستاذ علي الناصر ابو جاسم الذي اعطي أهمية كبيرة لانجاح هذا اللون من الرياضة في الوطن العربي والإسلامي…

 

حيث يعتبر هذا الرالي الانحج على مستوى الوطن العربي والتشاركيه مع جميع الدول العربيه ودائما من اكثر المشتركين من اللمملكه العربيه السعوديه التي تربطها علاقات متينه بينها وبين الاردن الشقيق

 

وكل الشكر والتقدير للكابتن عصام الشاعر ابو الهيثم ونتمى له مزيد من التقدم والازدهار وتحقيق الأهداف والخطط المستقبليه لخدمه دراجين الوطن العربي الكبير

 

وتسعد المملكة الأردنية الهاشمية أن تستضيف هذه الفاعليات الحضارية والثقافية والاجتماعية لتعزيز الروابط بين الأمم والشعوب المتحضرة…

 

 

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