لقاء يجمع أطول وأقصر امرأتين في العالم

وطنا اليوم:التقت للمرة الأولى أطول وأقصر امرأتين في العالم لتناول الشاي في لندن، تزامناً مع الاحتفال الذكرى السنوية لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتعد متخصصة التكنولوجيا التركية روميسا جيلجي البالغة 27 عاما أطول امرأة في العالم بطول 215.16 سم، بينما الفنانة الهندية جيوتي أمجي، البالغة 30 عاماً الأقصر حيث لا يتجاوز طولها 62.8 سم.

وبحسب صحيفة “الإندبندنت”، قالت جيلجي: “لقد كان من المذهل مقابلة جوتي لأول مرة، كان من الصعب علينا التواصل بالعين في بعض الأحيان بسبب اختلاف طولنا، لكن الأمر كان رائعًا، لدينا أشياء مشتركة”.

من جانبه، قالت أمجي: “أنا سعيدة لأنني التقيت بروميسة، فهي طيبة القلب، وشعرت براحة كبيرة في التحدث معها.”

تعاني جيلجي من حالة نادرة تسمى “متلازمة ويفر” والتي تسبب نموا متسارعا وتشوهات هيكلية، بينما تعاني أمجي من التقزم .

وقال رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية كريج جلينداي: “تتمحور موسوعة غينيس للأرقام القياسية حول الاحتفال بالاختلافات، ومن خلال الجمع بين هاتين المرأتين الرائعتين والرمزيتين، يمكنهما مشاركة وجهات نظرهما حول الحياة مع بعضهما البعض ومعنا أيضًا”.