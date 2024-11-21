من هو المؤرخ الإسرائيلي الذي قُتل في معارك لبنان .. وماذا كان يفعل؟

وطنا اليوم:بين ما تكبدته إسرائيل من خسائر بالأرواح في حربها مع حزب الله، واحدة حدثت، أمس الأربعاء، بمقتل مؤرخ وجغرافي شهير على مستوى دولي فيها، هو زئيف إيرليتش، الذي دخل إلى الجنوب اللبناني بطريقة “انتهك بها الأوامر العملياتية”، وفقا لما ورد ببيان أصدره الجيش الإسرائيلي.

إيرليتش، القتيل بعمر 71 سنة، كان في منطقة عملياتية تبعد 5 إلى 6 كيلومترات عن الحدود، وتطل على مدينة صور والسهل الساحلي الجنوبي للبنان، منشغلا بعملية مسح لقلعة قديمة قرب قرية “شمع” البعيدة 105 كيلومترات عن بيروت، وتقريبا 18 عن صور، حين فاجأه عناصر من حزب الله بقذائف أردته قتيلا أثناء مرافقته لجنود إسرائيليين، في حادث وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه “خطير وغير عادي” لأن إيرليتش، الذي كان يحمل سلاحا شخصيا ويرتدي ملابس عسكرية ومعدات واقية، وهو مدني في منطقة، وكان إلى جانب العقيد “يوآف ياروم” رئيس أركان لواء جولاني.

وكان ياروم، وهو محارب قديم فقد ساقه في القتال بلبنان قبل سنوات، يزور موقعا قتل فيه جندي إسرائيلي في وقت سابق، وبدأ الثنائي في مسح القلعة القريبة من مسجد يقع على سلسلة تلال مرتفعة، ونراه قربه في فيديو معروض أدناه، عندما أطلق عنصران من حزب الله، كانا مختبئين في القطاع لأيام “صواريخ من مسافة قريبة” ما أدى إلى مقتل إيرليتش الذي بدأ الجيش منذ أمس يحقق بظروف وجوده، لمعرفة إذا كان هناك لأغراض أثرية أو كجزء من مهمة عملياتية.

وتشير النتائج الأولية إلى أن دخول المؤرخ إلى المنطقة “انتهك الأوامر العملياتية” بحسب ما يشير بيان الجيش الذي لخصته وسائل إعلام إسرائيلية، ومنشور في موقع Ynet التابع باللغة الإنجليزية لصحيفة “يديعوت أحرونوت” والمضيف أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يرافق فيها ضباط الجيش الإسرائيلي إلى جنوب لبنان في الأسابيع الأخيرة.

باحث عن “أرض إسرائيل”

كما تبين من تحقيق أولي أن عناصر حزب الله كانوا قد نصبوا فخا لجنود إسرائيليين، وبينهم كان المؤرخ الذي تعرض لإطلاق الصواريخ “فقتله انهيار مبنى حين كان داخل مقام النبي شمعون الصفا في قرية شمع. ولاحقا قتل الجيش عنصري حزب الله المهاجمين”.

والمتوافر من معلومات في الإنترنت عن إيرليتش، أنه درس في مؤسسات صهيونية دينية، منها “مدرسة الحائط الغربي” بالقدس المحتلة، وحصل على بكالوريوس من الجامعة العبرية فيها، وثانية في “التلمود وتاريخ شعب إسرائيل” من جامعة Touro University College الأميركية، كما خدم كضابط مشاة ومخابرات خلال الانتفاضة الأولى، وهو رائد احتياط بالجيش.

إيرليتش أيضا، مستكشف وباحث عن “أرض إسرائيل” التي كتب عنها دراسات عدة في ملحق تصدره كل سبت صحيفة Makor Rishon الإسرائيلية، وهو معروف بأنه اشتغل مدرسا في معهد Lander Institute بالقدس، كمتخصص بالضفة الغربية التي اشتهر بتوثيقه مواقع قديمة بالقرى العربية فيها، إضافة لعمله كمحاضر في “كلية يعقوب للتراث”