وفد حكومي أردني يطلع على التجربة السعودية في الأرشفة والتحوّل الرقمي

وطنا اليوم:اطلع وفدٌ حكومي أردني خلال زيارته أخيرا للمملكة العربية السعودية، على تجربتها الرائدة في مجالي ‏الأرشفة والتحوُّل الرقمي، بهدف نقل خبراتها للأردن.‏

وأوضح الوفد في بيان اليوم الخميس، أن الزيارة تضمنت سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية إلى ‏جهات متخصصة، أبرزُها شركة “علم”، ومركز الأرشيف الموحَّد، والخدمات العدلية، بالإضافة إلى ‏الاطلاع على آليات ترميم الوثائق وأرشفتها، بما في ذلك وثائق وزارة العدل السعودية والحلول الرقمية التي ‏ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات الخاصة بكاتب العدل.‏

كما شملت الجولة زيارات لمراكز متخصصة في الأرشفة، ومشاركة في ورشة عمل تناولت أبرز ‏التحديات والحلول في هذا المجال.‏

وأكد أعضاء الوفد أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون العربي في مجالي الأرشفة والتحوُّل ‏الرقمي، وترسيخ أفضل الممارسات العالمية في إدارة الوثائق والمعلومات، بما يواكبُ التطورات ‏التكنولوجية الحديثة ويدعمُ تحقيق التحوُّل الرقمي الشامل، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية بشكل ‏يتماشى مع الرؤى الوطنية، معربين عن تقديرهم للتجربة السعودية الرائدة.‏

وبين الوفد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية ‏ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، والتي تهدف إلى تطوير مشاريع الأرشفة الإلكترونية في ‏الأردن؛ ما يسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي ودعم التحوُّل الرقمي في المؤسسات الحكومية.‏

وثمنوا الشراكة الاستراتيجية بين الوفد وشركة “كي بي دبليو”، التي تسعى إلى تقديم خدمات أرشفة ‏مبتكرة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، مع الحفاظ على الوثائق الوطنية ضمن منظومة عمل متطورة ‏تدعم الأهداف الوطنية.‏

وضم الوفد الزائر أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، وأمين عام وزارة العدل ‏الدكتورة خلود العبادي، ونائب مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني ريهام المصري، ومدير عام ‏المحاكم الشرعية سماحة الشيخ سميح الزعبي، ومندوبًا عن دائرة الأراضي والمساحة ومندوب شركة “كي ‏بي دبليو” المهندسة ريتا عصفور، الشريك الاستراتيجي لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي.