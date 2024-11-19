الصفدي يؤكد ضرورة إطلاق جهد دولي لوقف عدوان الاحتلال على غزة

وطنا اليوم_ركزت المحادثات على سبل تكثيف التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ في اجتماع بحث جهود وقف العدوان “الإسرائيلي” على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبب.

وأكد الصفدي ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لوقف عدوان الاحتلال على غزة بشكل فوري، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وركزت المحادثات على سبل تكثيف التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية عبر ممر المساعدات البري الأردني.