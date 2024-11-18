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ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية

18 نوفمبر 2024
ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في الأردن بواقع 40 قرشا، الاثنين، وفقًا للتسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 إلى 52.4 دينارًا، فيما ارتفع سعر الشراء عند 50.4 دينارًا.
كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 عند 46.4 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 42.9 دينارًا.
أما غرام الذهب من عيار 24، فقد سجل سعر بيع عند 60.4 دينارًا، وسعر شراء بلغ 58 دينار.


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