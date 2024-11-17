المحارمة : النائب يتقاضى 3500 دينار شهريا فقط و الغداء شاورما

وطنا اليوم:قال مساعد أمين عام مجلس النواب، الدكتور علي المحارمة، إن أولى جلسات مجلس النواب تبدأ بعد الاستماع إلى خطاب العرش السامي وعقد جلسة لمجلس الاعيان، وتعقد الجلسة الأولى برئاسة النائب الاقدم نيابة وهو مجحم الصقور، ويساعده اصغر نائبين، وخلال الجلسة يستمع النواب للإرادات الملكية السامية ويؤدي الاعضاء القسم القانوني.

وحول انتخابات رئاسة مجلس النواب قال المحارمة، إنه يتم تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب، ويتم انتخاب رئيس المجلس، فإذا كان عدد المترشحين اثنين فقط يحتسب الفائز من حصل على العدد الأكبر من الاصوات، اما إذا ترشح أكثر من نائبين فيحتسب الفائز بالاغلبية المطلقة وهي نصف عدد أعضاء المجلس + 1.

وأضاف المحارمة أن انتخاب نائبي الرئيس يكون بنفس طريقة انتخاب رئيس المجلس اما المساعد الأول والثاني فيكون بورقة واحدة.

واشار المحارمة إلى أنه إذا لم يتم انتخاب إمراءة كمساعد للرئيس يتم استحداث مساعد ثالث للمرأة الأعلى أصوات من المرشحين، وبعد ذلك يشرع مجلس النواب بانتخاب لجنة الرد على خطاب العرش السامي ولجانه النيابية الدائمة.

وعن مخصصات النواب خلال فترة نيابتهم، قال المحارمة إن مجموع ما يتقاضاه النائب هو حوالي 3500 دينار شهريا، ولا تصرف مخصصات للنائب تحت بند تحسين أوضاع، ويخصم من مخصصات النائب في حال عدم حضوره جلسات مجلس النواب.

وكشف المحارمة أن مجلس النواب يقوم بتوزيع وجبات غداء “شاورما” على النواب وبحسب العدد المخصص، وذلك من باب التوفير والتخفيف على المجلس.

وعن مزاعم اتفاق بعض الأحزاب على تقسيم مدة المجلس القانونية بين مرشحيها من خلال استقالة اعضاء من مقاعدهم وتولي مرشحين غيرهم، أكد المحارمة أن القرار بيد الأحزاب نفسها، وذلك لأن الاستقالة تعتبر نافذة مباشرة بعد وصولها إلى الأمانة العامة، ودون النظر إلى اسباب تقديمها.