توسعة مصنع بمغير السرحان لخلق 250 فرصة عمل

وطنا اليوم:وقعت في وزارة العمل اليوم الأحد إتفاقية لتوسعة أحد الفروع الإنتاجية التابعة لشركة “حرفة الإبرة” في منطقة مغير السرحان في محافظة المفرق، لزيادة عدد الأردنيين المشتغليين فيه من 250-500 عامل وعاملة.

ووقع الاتفاقية وزارة العمل، وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وبلدية السرحان وشركة “حرفة الإبرة، التي تعتبر ثاني اكبر مصدر للألبسة في المملكة، علما أن للشركة فرعين إنتاجيين في المحافظة الأول في مغير السرحان وهو المستفيد من إتفاقية التوسعة والفرع الثاني في قضاء منشية بني حسن في المحافظة.

وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار بحضور أمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيسة هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، ورئيس بلدية السرحان علي عفن السرحان والمدير التنفيذي لشركة “حرفة الإبرة” محمد سليم خان إن توقيع هذه الإتفاقية جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بعد زيارته التفقدية لمحافظة المفرق الشهر الماضي والتي وجه يومها برفع الطاقة الاستيعابية للفرع الإنتاجي الموجود في منطقة مغير السرحان.

وبين أن هذه الخطوة من الحكومة تأتي بهدف استحداث فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، والحد من معدلات الفقر والبطالة، وتعزيز توطين التنمية في ألوية ومحافظات المملكة لتشغيل الأردنيين ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أن حجم الدعم الذي يقدم للمستثمر بموجب هذه الإتفاقية لإنجاز توسعة الفرع الإنتاجي “المصنع” يصل إلى نحو 705 آلاف دينار يتضمن دعم رأسمالي وتشغيلي.

ونوه إلى إنشاء الوحدات والفروع الإنتاجية التي تشرف على إنشائها الوزارة وخصص لها قسم خاص ضمن مديرية التشغيل المركزية لمتابعة شؤونها جاء بمبادرة ملكية سامية منذ عام 2008.

وبين البكار أن أول فرع إنتاجي تم إقامته في لواءالشوبك في محافظة معان في عام 2008 وحاليا بلغ عددها 31 وحدة وفرعا إنتاجيا في عدد من القطاعات كالمحيكات والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وتشغل هذه المشاريع كافة نحو 9700 أردنيا وأردنية.

ولفت إلى أنه بتوجيهات ملكية سامية تعمل الوزارة على التوسع بهذه المشاريع من خلال استقطاب مستثمرين لإنشاء مزيدا منها لزيادة عدد الشابات والشباب الأردنيين المشتغلين فيها، مضيفا أن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية التي ما زالت قيد الإنشاء 5 وحدات وفروع إنتاجية في محافظات الكرك، معان، البلقاء، مادبا والبلقاء.

وأكد أن الوزارة حريصة على استقطا مزيدا من المشتثمرين للتوسع في إنشاء هذه المشاريع وزيادة عددها، داعيا المستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذه المشاريع مراجعة وزارة العمل.

ودعا البكار المستثمرين الذي يرغبون بالاستثمار في هذا النوع من المشاريع بالاستفادة من الدعم الرأسمالي والتشغيلي، مبينا أن الدعم الرأسمالي يتضمن المساهمة في دفع كلفة بناء كل متر مربع بمبلغ (225- 250) دينار، ودفع كلفة توفير خدمات البنية التحتية ومنح المبنى للمستثمر مجانا لمدة (3) سنوات من تاريخ تشغيل الفرع الإنتاجي.

وأضاف أن الدعم التشغيلي الذي يحصل عليه المستثمر يتضمن المساهمة بدعم رواتب العاملين بنسبة (50%) من الحد الأدنى من الأجور المعتمد لمدة (12) شهر، بالإضافة إلى المساهمة بدعم العاملين بدل مواصلات بواقع (25) دينارا لمدة (12) شهرا والمساهمة بدفع مبلغ (25) دينارا بدل اشتراك الضمان الاجتماعي لمدة (12) شهرا.