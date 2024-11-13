بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

أسير لدى سرايا القدس يدعو الإسرائيليين للتظاهر ضد حكومة نتنياهو

ساعة واحدة ago
أسير لدى سرايا القدس يدعو الإسرائيليين للتظاهر ضد حكومة نتنياهو

وطنا اليوم:ناشد أسير إسرائيلي -ظهر في مقطع فيديو بثته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– الإسرائيليين مواصلة المظاهرات من أجل الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للإفراج عن من تبقى منهم.
وقال الأسير في بداية الفيديو إن اسمه أكسندر توربانوف وعمره 28 سنة، ومنذ عام وهو “موجود في أسر مجاهدي سرايا القدس”، وتحدث عن الظروف التي يوجد فيها هو وغيره من الأسرى قائلا “سنة من نقص الطعام والشراب والكهرباء”.
وأضاف أن احتياجاتهم الأساسية نقصت من الصابون والشامبو، وظهرت عنده مشاكل جلدية لم تكن سابقا، ووجه كلامه للإسرائيليين قائلا “عندما تأكلون شيئا أو تشربون شيئا تذكرونا نحن الأسرى الذين لم نحظ بمثل فرصتكم بالتمتع بالطعام والشراب”.
كما دعاهم إلى التفكير في الأسرى عندما يغلقون المعبر للتضييق على حياة المواطنين في قطاع غزة، “في الوقت الذي تضيقون عليهم يضيقون علينا”.
وتحدث الأسير الإسرائيلي عن الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وقال “إن حياتي تتعرض للخطر طوال سنة كاملة بسبب الحرب التي من المفترض أنها لتحريرنا”.
وكشف أن مقاتلي سرايا القدس حافظوا على حياته عدة مرات، و”جزء منهم أصيب، وجزء آخر تعرض للموت وهم يحاولون الحفاظ على حياتي”.
وموجها كلامه للإسرائيليين، شدد الأسير على أن حياته تتعرض للخطر بشكل يومي، قائلا “العمليات العسكرية التي اختارها لكم رئيس الوزراء نتنياهو هي التي ستؤدي في النهاية إلى موتي.. أستطيع أن أقول لكم إنني بدأت أخاف من الجيش”.
وكشف أن الكثير من الأسرى الإسرائيليين قتلوا في الحرب “وعدد ضئيل جدا تم تحريرهم بواسطة العمليات العسكرية”، مؤكدا أن الشيء الوحيد الذي فعلته إسرائيل من أجل الإفراج عن الأسرى هي عملية وقف إطلاق النار الأولى.
ومن جهة أخرى، انتقد الأسير الإسرائيلي توجه حكومة نتنياهو إلى إعلان الحرب على لبنان دون الإفراج عن الأسرى، قائلا إن هدفها هو نسيان الأسرى “وكل هذا حتى يتم دفننا عميقا جدا في باطن الأرض.. ويتم نسياننا نهائيا”.
وناشد “مواطني إسرائيل” عدم نسيان الأسرى، ودعاهم إلى تأجيج المظاهرات الأسبوعية والخروج وإغلاق الشوارع لمدة من الزمن “ابدؤوا إضرابات شاملة لمدة من الزمن.. تذكرونا ولا تنسونا”.
وتبث سرايا القدس هذا الفيديو في وقت تواصل فيه حكومة نتنياهو إصرارها على مواصلة الحرب على قطاع غزة ولبنان، متجاهلة محاولات التوصل إلى صفقة تنهي الحرب وتفرج عن الأسرى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:08

لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد في الفوسفات: لا مساس بالتأمين الصحي لمتقاعدي الفوسفات وتستهجن ما يروجه البعض من ادعاءات غير صحيحة

14:53

إطلاق أول شبكة اتصالات تجمع الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس

14:49

وفد من جامعة فيلادلفيا يٌشارك في فعالية اليوم المهني في مدرسة سنابل الخير.

14:39

ارتفاع إيرادات الأردن في 9 شهور إلى 6 مليار و689.1 مليون دينار

14:00

منظمة يهودية تحمل جماهير مكابي تل أبيب مسؤولية الشغب بأمستردام

13:54

الناصر: نعمل على تجنب خلق بطالة مقنعة في الجهاز الحكومي

13:02

الأردن يتبنى 8 أولويات وطنية جديدة لإنهاء العنف ضد الأطفال

12:58

وزير العمل: حسم قرار الحد الأدنى للأجور خلال أسبوعين

12:52

الشؤون الفلسطينية تشارك في الدورة 108 لمؤتمر لجنة البرامج التعليمية للطلبة العرب في الأراضي المحتلة

12:50

لا يوجد شيء اسمه فلسطيني .. هذا ما قاله سابقا السفير الأمريكي الذي اختاره ترامب لإسرائيل

12:37

بنك الاتحاد يختتم النسخة السادسة من برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل

12:13

تأهب جماهيري على أعلى المستويات قبيل مواجهة الأردن والعراق

وفيات
وفيات الأربعاء 13-11-2024غسان شاكر في ذمة اللهوفيات الاثنين 11-11-2024وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024