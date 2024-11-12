دعوة لتأخير قطاف الزيتون في الأردن

وطنا اليوم:دعت مديرية زراعة إريد المزارعين لتأخير قطف ثمار الزيتون حتى إشعارٍ آخر.

وقال رئيس شعبة الانتاج النباتي في مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور هاشم العمري، إنه نظرًا للتكدس الحاصل في معاصر الزيتون هذا الأسبوع، نوصي جميع المزارعين بتأجيل عملية قطاف الزيتون حتى إشعارٍ آخر.

وأضاف أن هذا القرار يأتي بهدف الحفاظ على جودة الزيت الناتج، حيث أن الازدحام في المعاصر يؤدي إلى تأخير في عملية العصر، وبالتالي يؤثر سلبًا على جودة الزيت المُستخرج.

وبين أن التأخير في العصر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الحموضة في الزيت وتقليل العناصر الغذائية المفيدة، ما يؤثر بشكل عام على الطعم والقيمة الغذائية للزيت. نهدف من هذا التأخير المؤقت إلى تجنب مثل هذه التأثيرات السلبية وضمان حصول الجميع على زيت عالي الجودة.