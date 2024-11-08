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تفاعل كبير مع صورة ملك جمال الأردن بعد إصابته بالسرطان

8 نوفمبر 2024
تفاعل كبير مع صورة ملك جمال الأردن بعد إصابته بالسرطان

وطنا اليوم:موجة تعاطف عارمة عمت الأردنيين جراء صورة انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية للشاب والناشط الأردني أيمن العلي، الملقب بـ “ملك جمال الأردن”.
فقد طلب العلي من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء له بالشفاء العاجل، بعد أن نشر صورة حديثة له، بجسد هزيل، وتغير صارخ في شكله. ما أثار تعاطفاً واسعاً معه.
إذ نشر الشاب الذي يعاني من مرض السرطان، صورة حديثة له عبر حسابه في “إنستغرام”، برفقة والدته داخل أحد المستشفيات الأردنية وهو على فراش المرض.
كما أرفق الصورة بتعليق مقتضب قال فيه: “الحمد لله.. دعوة من القلب”، في إشارة إلى معاناته الصحية التي أظهرتها ملامحه المتعبة ووزنه القليل مع تورم كبير في قدميه نتيجة المرض.
حيث لاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من الجمهور الأردني والنشطاء على مواقع التواصل، الذين عبروا عن تضامنهم مع العلي ودعوا له بالشفاء.
وكان العلي أعلن إصابته بمرض السرطان العام الماضي، وسبق له أن نشر صوراً أخرى وهو يتلقى العلاج في المستشفى، طالباً من أصدقائه ومتابعيه الدعاء له بالصبر وقوة الإرادة لمواجهة هذا التحدي.
فمنذ الإعلان عن مرضه، دأب الشاب على مواجهة السرطان بكل شجاعة وعزيمة، ناشرا عدة صور له خلال جلسات العلاج الكيمياوي وهو يبتسم، رغم الألم.
كما أكد في تصريحات سابقة أنه يواجه تحدياته اليومية بإيمان وصبر.


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