الحاج توفيق يدعو لفتح مكتب بريد بمقر تجارة عمان

وطنا اليوم_عمان- بحثت غرفة تجارة عمان مع شركة البريد الاردني خلال لقاء مشترك عدة قضايا ذات صلة بأعمال قطاعات التجارة والخدمات بالعاصمة عمان، وبما يدعم التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والمالية التي تقدمها الشركة.

ودعا رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق الى دراسة امكانية فتح مكتب للبريد الاردني في مركز خدمة المكان الواحد القائم بمقر غرفة تجارة عمان لتقديم الخدمات لاعضاء هيئتها العامة والقطاع التجاري والخدمي لغايات تسهيل أعمالهم.

واشار لدور البريد الأردني في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير حلول لوجستية تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن شركة البريد من المؤسسات الرائدة في توفير الخدمات العصرية وتحسين نوعيتها وإدخال أخرى جديدة.

ولفت الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إلى ان الخدمات التي توفرها اليوم شركة البريد تعتبر من ركائز البنية التحتية الفعالة التي تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال بالمملكة، ولا سيما ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، مشددا على ضروة تطوير التعاون والتنسيق بين الجانبين.

بدورها، استعرضت مديرعام شركة البريد الاردني بالوكالة هنادي الطيب المشاريع والخدمات الالكترونية التي يتم تنفيذها بمجال التحول الرقمي، لافتة الى اطلاق حزمة من البطاقات المدفوعة مسبقا بعملات أجنبية عديدة بهدف تعزيز منظومة الشمول المالي استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأشارت الطيب الى ان إصدار البطاقات جاء بعد دراسة لواقع السوق المحلية وتلبيةً لحاجة المواطنين، سواء الطلاب في الخارج او المسافرين للسياحة والعلاج او متابعة الاعمال، لتوفير بطاقات آمنة ومعتمدة عالمياً، يتم تعبئتها بالعملة المناسبة ودون أي عمولات أو فوائد.

من جهتهم، أشاد اعضاء مجلس الإدارة الحضور بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة والتطور الملحوظ الذي شهدته خلال الفترة الماضية بالخدمات والتي لعبت دورًا مهما بتيسير المعاملات التجارية للتجار والمستثمرين.

وحضر اللقاء نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان، وأمين الصندوق خطاب البنا، ونائب أمين السر فلاح الصغير وعضو مجلس ادإرة الغرفة امجد السويلميين.