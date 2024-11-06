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الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة الله

6 نوفمبر 2024
الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل الى رحمه الله تعالى صباح هذا اليوم الاربعاء الموافق ٦ / ١١/ ٢٠٢٤ الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه
شقيق الاستاذ الدكتورعبدالله والمحامي الدكتور تيسير والشيخ خالد والاستاذ الدكتور ماجد والمحامي الدكتور عمر والدكتور الشيخ مامون والدكتور القاضي الشرعي اياد
ووالد كل من مراد وعماد ورامي وسكينه وميس
والدفن عصر اليوم في مقبره زمال بعد الصلاه عليه في مسجد ازمال الكبير / اربد
تقبل التعازي بعد عصر اليوم وغدا الخميس والجمعه بعد صلاه العصر


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