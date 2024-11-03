النائب صالح العرموطي يناقش “الصراع الوجودي العربي الصهيوأمريكي” في الفعالية الخمسين لدارة آل أبو بكر

وطنا اليوم_استضافت دارة آل أبو بكر للثقافة والعلوم في فعاليتها الخمسين النائب المحامي صالح العرموطي، في جلسة نقاشية أدارها الدكتور سمير محمد أيوب، بحضور جمع من المهتمين ورواد الدارة. وناقشت الجلسة موضوع “الصراع الوجودي العربي الصهيوأمريكي – الخرافات، الواقع وتحدياته والتوقعات”.

افتتح الدكتور أيوب الجلسة بشرح مستفيض حول الأصول التلمودية للفكر الصهيوني، مشيراً إلى ما وصفه بالتشريعات العنصرية التي تدعو للسيطرة على الشعوب غير اليهودية. ومن جانبه، استعرض النائب العرموطي الأحداث الحالية في المنطقة، مشيراً إلى ما يتعرض له الشعبان الفلسطيني واللبناني، واصفاً يوم السابع من أكتوبر 2023 بأنه هزيمة معنوية كبيرة للاحتلال، وانتقد الصمت العربي والدولي تجاه العمليات العسكرية في غزة، مشيداً بالموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية.

ودعا العرموطي الدول العربية إلى قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني في ظل حكومة متطرفة تسعى لتهجير الفلسطينيين. وأكد على موقف الأردن الثابت كداعم لشعب فلسطين وحرصه على أمنه واستقراره. في الختام، حذر الدكتور أيوب من نوايا توسعية للعدو الصهيوني نحو دول أخرى، مثل الهند والصين وروسيا، بحثاً عن مصالح مادية جديدة.

واختتمت الفعالية بحوار موسع بين الحضور والمحاضرين، تناول مختلف جوانب الصراع وتوقعاته المسقبلية.