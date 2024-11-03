بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

عاجل | السعودية الأكثر تملكا للاسهم في بورصة عمان

منذ ساعتين
عاجل | السعودية الأكثر تملكا للاسهم في بورصة عمان

وطنا اليوم_نشر مركز الإيداع الأردني “إنوجرافيك” بيانات توضح حجم ملكية المساهمين الأجانب في بورصة عمان، بالإضافة إلى الجنسيات الأكثر استحواذًا على الأسهم.

 

وحسب التصنيف، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بحصة تبلغ 1.043 مليار دينار، تلتها الكويت بحصة تصل إلى 1.001 مليار دينار، ثم البحرين بحصة قدرها 853 مليون دينار. جاءت الهند في المرتبة الرابعة بحصة تقدر بـ 813 مليون دينار، تلتها الصين بقيمة أسهم تبلغ 629 مليون دينار، وقطر التي تمتلك أسهمًا بقيمة 523 مليون دينار.

 

بعد ذلك، جاءت العربية المشتركة بحجم استثمارات يقدر بـ 449 مليون دينار، تلتها الإمارات بحصة تصل إلى 418 مليون دينار، ثم الجنسية الليبية التي تمتلك 396 مليون دينار. وأخيرًا، جاءت جزر الكايمان بحصة تبلغ 364 مليون دينار.

 

وأثار هذا التصنيف العديد من التساؤلات حول وجود المستثمرين العراقيين في السوق المالي الأردني، حيث استفسر البعض عن أسباب انخفاض نسبة مساهماتهم، في الوقت الذي كانوا فيه سابقًا من بين أكثر الجنسيات امتلاكًا للأسهم في بورصة عمان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:22

وكالة استخبارات: نشر 7 آلاف جندي كوري شمالي قرب الحدود الأوكرانية

23:18

نتنياهو يجول على الحدود اللبنانية: “يجب إبعاد حزب الله الى ما وراء الليطاني”

23:11

النائب صالح العرموطي يناقش “الصراع الوجودي العربي الصهيوأمريكي” في الفعالية الخمسين لدارة آل أبو بكر

23:09

معرض وثائقي للصور والكتب يحتفي بإنجازات جلالة الملك في جامعة الزيتونة الأردنية

22:16

تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الليلة وصباح الغد

21:10

إطلاق الخطة الاستراتيجية للسياحة في البترا 2024-2033.

20:40

قوة كوماندوز إسرائيلية تختطف سوريًا يعمل لصالح الحرس الثوري في درعا

20:31

القبض على سائق هدّد حياة مستخدمي الطريق في الكرك

20:20

بريزات : البترا خسرت أكثر من 80% من زوارها بسبب الحرب على غزة

20:08

نواب العمل الاسلامي يرشحون العرموطي لرئاسة المجلس

19:56

قتيل في نهاريا والجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء بعلبك

19:41

أجا الليل وأجا همه .. المساء كابوس يومي يرعب أهالي غزة

وفيات
وفيات الأحد 3-11-2024وفيات الجمعة 1-11-2024وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024