عاجل | السعودية الأكثر تملكا للاسهم في بورصة عمان

وطنا اليوم_نشر مركز الإيداع الأردني “إنوجرافيك” بيانات توضح حجم ملكية المساهمين الأجانب في بورصة عمان، بالإضافة إلى الجنسيات الأكثر استحواذًا على الأسهم.

وحسب التصنيف، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بحصة تبلغ 1.043 مليار دينار، تلتها الكويت بحصة تصل إلى 1.001 مليار دينار، ثم البحرين بحصة قدرها 853 مليون دينار. جاءت الهند في المرتبة الرابعة بحصة تقدر بـ 813 مليون دينار، تلتها الصين بقيمة أسهم تبلغ 629 مليون دينار، وقطر التي تمتلك أسهمًا بقيمة 523 مليون دينار.

بعد ذلك، جاءت العربية المشتركة بحجم استثمارات يقدر بـ 449 مليون دينار، تلتها الإمارات بحصة تصل إلى 418 مليون دينار، ثم الجنسية الليبية التي تمتلك 396 مليون دينار. وأخيرًا، جاءت جزر الكايمان بحصة تبلغ 364 مليون دينار.

وأثار هذا التصنيف العديد من التساؤلات حول وجود المستثمرين العراقيين في السوق المالي الأردني، حيث استفسر البعض عن أسباب انخفاض نسبة مساهماتهم، في الوقت الذي كانوا فيه سابقًا من بين أكثر الجنسيات امتلاكًا للأسهم في بورصة عمان.