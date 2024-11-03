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في مشهد نادر.. الثلوج تكسو ملعب الجوف بالسعودية

منذ ساعتين
في مشهد نادر.. الثلوج تكسو ملعب الجوف بالسعودية

وطنا اليوم:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة “إكس” فيديو وصورا لملعب الجوف بالسعودية خلال تساقط الأمطار والثلوج ليكتسي الملعب باللون الأبيض.
ويستضيف ملعب الجوف بعض مباريات الدرجة الثالثة من الدوري السعودي حيث تم تأجيل مباراة فريقي النور والقلعة في دوري الدرجة الثالثة السعودي والتي كان من المقرر إقامتها أمس السبت.
تجدر الإشارة إلا أن ملعب الجوف سيتضيف أيضا المواجهة المرتقبة بين فريقي الاتحاد والعروبة في الجولة العاشرة لدوري روشن للمحترفين يوم الخميس المقبل 7 من نوفمبر.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة خلف الهلال المتصدر برصيد 25 نقطة، فيما يأتي العروبة في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.


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