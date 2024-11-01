واينت : أكتوبر حصد 88 قتيلا في إسرائيل ثلثهم على جبهة لبنان

وطنا اليوم:قال موقع “واينت” العبري إن 37 جنديا إسرائيليا قتلوا في معارك بجنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية خلال الشهر الماضي.

ووصف شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بالأكثر دموية، حيث قتل خلاله 88 إسرائيليا ما بين جندي ومدني.

وكان الجيش الاحتلال الإسرائيلي قال في آخر تحديث نشره، إن عدد قتلى الحرب الذين سمح بنشر أسمائهم، بلغ منذ بداية الحرب 777، فيما بلغ عدد القتلى منذ بداية المناورة البرية في غزة 365.