مشهد لا يصدق.. مصرية تذبح الكلاب والقطط وتأكلها

وطنا اليوم:في واقعة غريبة وصادمة ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على سيدة تصطاد الكلاب والقطط من الشوارع وتقتلها ثم تتناول لحومها.

فقد كشفت هدى مقلد، مديرة جمعية “حياة قلب” لإنقاذ الحيوانات الشاردة في الشوارع عن هذه القصة الصادمة، مؤكدة عبر حسابها على فيسبوك أن الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة ألقت القبض على السيدة المشردة التي تقيم أسفل جسر بمنطقة المنيب.

وأوضحت أنه تم القبض عليها بعد تلقي الأمن بلاغات أكدت أنها تقتل حيوانات تصطادها من الشوارع، ثم تتناول لحومها في مكان مهجور تقيم فيه.

إلى ذلك، أضافت مقلد أنها “انتقلت إلى مكان السيدة، التي يبدو أنها مختلة عقليا ووجدت بقايا حيوانات بالفعل”.

كلاب مربوطة معدة للذبح

كما أشارت إلى أنها عثرت إلى جانبها على كلاب مربوطة تمهيدا لقتلها، فضلا عن بقايا حيوانات نافقة منها رأس جرو مسلوخة، وجثث قطط وكلاب، بعضها في حالة تعفن.

وأكدت مقلد أنها توجهت إلى قسم شرطة الجيزة لتوجيه بلاغ ضد تلك السيدة التي سببت حالة رعب لسكان المنطقة، فضلا عن انبعاث روائح كريهة من المكان الذي تقيم فيه، مضيفة أن قوات الأمن انتقلت على الفور إلى الموقع وألقت القبض عليها.

هذا وأضافت أنه سيتم عرض المشردة على النيابة، تمهيدا لصدور قرار بإحالتها إلى مصحة نفسية للكشف على قواها العقلية.

في سياق متصل أبلغت السلطات المختصة رئاسة الحي في الجيزة بالواقعة، والتي بدورها أرسلت رافعة لهدم المكان الذي كانت تعيش فيه المشردة. كما قامت بتنظيف المنطقة من كافة بقايا الحيوانات النافقة والمتعفنة.