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بيان جديد صادر عن حماس

منذ 8 ثواني
بيان جديد صادر عن حماس

وطنا اليوم _أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صادر منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء، رفضها وإدانتها تصويت الكنيست على مشروع قانون لحظر عمل الأونروا.وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ مواقف حازمة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتاليا نص البيان بالكامل:

“بسم الله الرحمن الرحيم

نرفض وندين بشدّة تصويت كنيست العدو الصهيوني على مشروع قانون لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونعتبره جزءاً من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا لتصفية قضيتنا الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسراً على يد العصابات الصهيونية.

 

إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبون باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية، وتقديم الدعم للأونروا بما يضمن استمرار عملها في إغاثة أبناء شعبنا، وخصوصاً في ظل الإبادة الصهيونية الحالية في قطاع غزة”.


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