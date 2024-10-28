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استقالة مدير الأخبار في MBC بعد تقرير مثير للجدل

منذ 15 ثانية
استقالة مدير الأخبار في MBC بعد تقرير مثير للجدل

وطنا اليوم:أفادت صحيفة “أخبار السعودية” عبر منصة “إكس” بأن “مجموعة MBC تعلن رسميًا إنهاء خدمات مديرها الإخباري”.
وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد التقرير المخالف.
وكانت mbc نشرت تقريرا الجمعة من إعداد الصحفي محمد المشاري حمل عنوان “ألفية الخلاص من الإرهابيين.. الشخصيات التي روعت العالم وسفكت الدماء”، وصف فيه الشهيد إسماعيل هنية، ونائبه الشهيد صالح العاروري، بالإضافة إلى الشهيد يحيى السنوار، بأنهم “إرهابيون”.
وحينها، قالت الهيئة هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “انطلاقاً من واجبنا الموكل إلينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الإعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب، فإننا نؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإيقافها عن العمل في العراق”.


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