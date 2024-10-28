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بعد منشور بالعبرية.. إكس توقف حساب خامنئي

منذ 3 ثواني
بعد منشور بالعبرية.. إكس توقف حساب خامنئي

وطنا اليوم:أوقفت منصة التواصل الاجتماعي “إكس” حسابا جديدا نيابة عن المرشد الإيراني علي خامنئي الذي نشر رسائل بالعبرية.
وتم تعليق الحساب صباح الإثنين مع ملاحظة تفيد بأن “إكس” توقف الحسابات التي تنتهك قواعدها، لكن لم يتضح على الفور ما هي الانتهاكات؟
ولم ترد منصة التواصل الإجتماعي، التي يمتلكها إيلون ماسك، على طلب للتعليق من وكالة “أسوشيتد برس”.
وقال خامنئي في خطاب، الأحد، إن الضربات الإسرائيلية “لا ينبغي تضخيمها ولا التقليل من شأنها”، لكنه لم يدع صراحة إلى الانتقام.
وافتتح الحساب، الأحد، برسالة بالعبرية تقول: “بسم الله الرحمن الرحيم”.
وقد أبقى مكتب خامنئي على عدة حسابات على إكس للمرشد (85 عاما) لسنوات، وأرسل رسائل بعدة لغات في السابق.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تعليق أو إزالة حساب خامنئي من وسائل التواصل الاجتماعي.
ففي فبراير الماضي، أزالت شركة “ميتا” حسابات فيسبوك وإنستغرام الخاصة بالمرشد بسبب دعمه لحركة حماس بعد هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.


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