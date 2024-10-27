والدة الوزير الأسبق سميح المعايطة في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقلت إلى رحمته تعالى، ظهر الأحد، الحاجة الفاضلة جواهر ذياب المعايطة، والدة وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة “أبو عاصم”.

وسيشيع جثمان الفقيدة، بعد صلاة عصر اليوم الأحد من مسجد الإيثار إلى مثواها الأخير في مقبرة الهاشمية بالزرقاء.

تقبل التعازي في جمعية ابناء الطفيلة بالزرقاء الجديدة/ بالقرب من “سيفوي”.. من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً.

تغمد الله الفقيدة الغالية بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

إنا لله وإنا إليه راجعون.