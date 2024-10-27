“صيدلة “عمان الأهلية تشارك بمؤتمر التدريب في الكيمياء الخضراء والاستدامة

وطنا اليوم:شاركت كلية الصيدلة في جامعة عمان الاهلية بمؤتمر التدريب في الكيمياء الخضراء والاستدامة الذي نظمته الجمعية العلمية الملكية.

ومثّلت الكلية الطالبة رهف علي عدنان الشخيبي، طالبة الماجستير في العلوم الصيدلانية التي حظيت بدعم كامل من لجنة متابعة الخريجين في الكلية للمشاركة في هذا الحدث العلمي البارز.

وقد تميزت مشاركة الطالبة رهف بالأداء الرفيع والحضور الفعّال، ما جعلها تحظى بتقدير كبير من الحضور والقائمين على المؤتمر.

ويعكس هذا النجاح التزام الكلية بتطوير مهارات طلبتها وصقلها من خلال تشجيعهم على المشاركة في الفعاليات العلمية التي تربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مما يساهم في تأهيلهم لسوق العمل ويعزز فرصهم المهنية المستقبلية.