“صناعة الأردن” تبحث تعزيز التعاون مع العراق في مجال الصناعات الدوائية

وطنا اليوم_عقد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الاطرش لقاء مع الملحق الصحي الأردني في العراق الدكتور سليمان عمّارين بحضور الأمين العام للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان السبول في مبنى الغرفة للتباحث في سبل التعاون بين الأردن والعراق في مجال الصناعات العلاجية واللوازم الطبية.

وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على الصناعة الدوائية الأردنية وتنوع منتجاتها ذات الجودة العالية. حيث استطاعت صادرات منتجات القطاع المختلفة الدخول لأسواق جديدة غير تقليدية، وبخاصة لدول وسط آسيا وبعض الدول الإفريقية والأوروبية، كما حصل عدد من الشركات الأردنية على شهادة التصنيع الجيد الأوروبية، وشهادة (CE marking) والتي تؤهلها للتصدير الى الدول الأوروبية.

وأكد الأطرش بأن غرفة صناعة الأردن تسعى لتعزيز تواجد المنتج الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال تعزيز العلاقات مع الدول العربية والتي من أهمها العراق الشقيق حيث أن الدواء الأردني يحقق كافة المتطلبات اللازمة لدخول هذه الأسواق، بالإضافة إلى الاستفادة من الاتفاقيات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية مع مختلف دول العالم بالأخص الدول العربية، حيث أن ذلك يحقق زيادة في الاستثمارات في كافة المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية المتاحة بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وأوضح الأطرش بأن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يضم 151 منشأة، برأسمال مسجل يصل لنحو 341 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة 15 مصنعاً، توجد بالسعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان. ونوّه إلى أن المملكة تمتلك العديد من الفرص التصديرية لمختلف دول العالم بالعديد من القطاعات الصناعية، بمقدمتها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والتي قدّرت بما يزيد على 515 مليون دولار لمختلف الدول.

مضيفا إن صادرات القطاع، بقطاعاته الفرعية الثلاثة (الأدوية البشرية أو الأدوية البيطرية والمبيدات واللوازم الطبية)، زادت لنحو 370 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 356 مليون دينار للفترة نفسها في 2023. وأوضح أن هذه الأرقام جعلت قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يحتل المرتبة السادسة بين القطاعات الصناعية الأخرى لجهة قيمة الصادرات ومن حيث النمو الإيجابي.

من جهته اشار الدكتور سليمان عمّارين إلى أهمية تواجد الصناعات الدوائية في السوق العراقي ذو الحجم الإنتاجي الكبير والفرص الاستثمارية المتعددة. وأكد بأن الصناعة الأردنية تملك فرصة كبيرة للتواجد في السوق العراقي مع توفر الحوافز الاستثمارية المتعددة مثل (المناطق الصناعية المتخصصة والإعفاءات الضريبية وسهولة التمويل من المصارف العراقية). وأكد عمّارين بأنه جاري العمل على تذليل كافة الصعوبات والمعيقات التي تواجه الصناعة الأردنية عند دخول السوق العراقي.