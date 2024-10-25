أميركا تكشف عن السبب الرئيسي لبكتيريا ماكدونالدز الخطيرة

وطنا اليوم:كشفت وزارة الزراعة الأمريكية أن البصل الطازج هو المصدر المحتمل لتفشي بكتيريا الإشريكية القولونية في وجبات مطاعم ماكدونالدز، والذي أدى لوفاة شخص وإصابة 49 شخصاً.

واستدعت شركة “تايلور فارمز”، وهي إحدى شركات التوريد لماكدونالدز، عدة دفعات من البصل الأصفر المنتج في منشأة بكولورادو، وفقاً لمذكرة استدعاء يوم الأربعاء من قبل شركة “يو إس فودز” ، أحد أكبر الموردين الأمريكيين لعمليات تقديم الطعام.

من جهتها، قالت ماكدونالدز إن شركة “تايلور فارمز” هي موردة البصل المقطع الذي تمت إزالته.

وبدأت مطاعم الوجبات السريعة في الولايات المتحدة في سحب البصل من قوائمها بعد العثور على البكتيريا القولونية في وجبات “ماكدونالدز”، وفقاً لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

كيف تفشت البكتيريا في شطائر ماكدونالدز ووصلت إلى الزبائن؟ – موقع 24تواجه سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز، في الولايات المتحدة أزمة كبيرة، بسبب شطائره “كوارتر باوندر” الملوثة ببكتيريا الإشريكية القولونية “إي كولاي”، التي أدت إلى وفاة شخص وإصابة العشرات، بعدة ولايات أمريكية، حيث يشتبه مركز السيطرة على الأمراض في أن شرائح البصل المستخدمة في …

وأعلنت شركة مطاعم “براندز إنترناشيونال”، الشركة الأم لمطعم برغر كنغ المنافس لماكدونالدز، وشركة “يام براندز” ، أنهما قررتا إزالة البصل الطازج من قائمة الطعام.

وقال متحدث باسم برغر كنغ في بيان، إن نحو 5% من مطاعمهم أزالت هذا المكون من قائمة الطعام.

وقالت شركة “يام براندز” الأمريكية للوجبات السريعة إنها أزالت البصل الطازج من قوائم الطعام “من باب الحيطة والحذر” في بعض سلاسل مطاعم كنتاكي وبيتزا هت وتاكو بيل.

وكان مركز السيطرة على الأمراض يشتبه في أن شرائح البصل المستخدمة في تلك الشطائر، هي المصدر الرئيسي في الإصابة ببكتيريا “إي كولاي”، ويعد معظمها غير ضار ولها أثر معوي صحي، لكن بعض السلالات يمكن أن تصيب الأشخاص بالإسهال والالتهاب الرئوي، ويمكن أن تؤدي حتى إلى الوفاة بسبب الفشل الكلوي.

يذكر أن حالات العدوى في الولايات المتحدة تم الإبلاغ عنها في الفترة ما بين 27 سبتمبر (أيلول) و11 أكتوبر (تشرين الأول) في كولورادو، وأيوا، وكنساس، وميسوري، ومونتانا، ونبراسكا وأوريغون، ويوتا، وويسكونسن، ووايومنغ، مشيرة إلى تسجيل 23 حالة في كولورادو، تليها نبراسكا بتسع حالات كثاني أكبر عدد إصابات على مستوى الولايات