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ميزة جديدة من واتساب للتسهيل على المستخدمين

منذ 5 ثواني
ميزة جديدة من واتساب للتسهيل على المستخدمين

وطنا اليوم:بدأت منصة المراسلة الفورية “واتساب” في اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء حزم ملصقات خاصة بهم ومشاركتها مع الآخرين.
الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي النسخة التجريبية عبر متجر “جوجل بلاي”، وتساهم في تسهيل تنظيم وإدارة الملصقات ضمن مجموعات، بدلًا من حفظها بشكل فردي في قسم “المفضلة”.
تم رصد هذه الميزة في الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق واتساب على نظام “أندرويد”. بعد إنشاء حزمة الملصقات، يمكن للمستخدمين مشاركتها بسهولة مع الأصدقاء أو المجموعات، حيث يمكن للآخرين تنزيل الحزمة كاملة بنقرة واحدة دون الحاجة إلى تحميل كل ملصق على حدة.

ميزة قيد التطوير
وفقًا لتقرير من موقع WABetaInfo، فإن ميزة مشاركة حزم الملصقات لا تزال قيد التطوير ومن المتوقع إطلاقها في تحديث مستقبلي لتطبيق واتساب.
إلى جانب هذه الميزة، أضافت واتساب مؤخرًا إمكانية حفظ جهات الاتصال داخل التطبيق فقط، بعيدًا عن قائمة جهات الاتصال في الهاتف.
وتعمل “ميتا” – الشركة المالكة لتطبيق واتساب – على تطوير ميزة جديدة تتيح للتطبيق تذكر البيانات والتفاصيل الشخصية التي يرسلها المستخدمون في محادثاتهم مع مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج “Meta AI”، مما سيساهم في تقديم توصيات مخصصة.
كما تختبر واتساب وضعًا ليليًا جديدًا مخصصًا لشاشات “أمولد”، والذي سيكون أغمق من الوضع الليلي التقليدي، بهدف تقليل الوهج وتخفيف إجهاد العين أثناء استخدام التطبيق في ظروف الإضاءة المنخفضة.


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