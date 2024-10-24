خروج 13 مستشفى في لبنان عن الخدمة جراء الهجمات الإسرائيلية

وطنا اليوم:قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، إن 13 مستشفى في لبنان خرجت عن الخدمة جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف ميقاتي، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة اللبنانية ما تزال تدعم مبادرة الولايات المتحدة وفرنسا لوقف إطلاق النار 21 يوما.

وأوضح أن قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بصيغته الحالية يبقى حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان.

وبين أن الجيش اللبناني بدأ التجنيد لكنه يحتاج إلى دعم مالي وتدريب دولي، مؤكدا أن لبنان يمكن أن ينشر 8 آلاف جندي إضافي في الجنوب في إطار وقف إطلاق النار.