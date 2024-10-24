آخر تطورات موجة البرد و رصد اقتراب مبكر للتيار النفاث القطبي من المنطقة

وطنا اليوم:تشير أحدث توقعات الخرائط الجوية المطورة داخل “طقس العرب”، رصد تعمق مبكر للتيار النفاث نحو المنطقة أسفر عن تأثر منطقة شرق المتوسط بما فيها المملكة بموجة برد مبكرة و حدوث انخفاض واضح على درجات الحرارة وطقس بارد بشكل لافت خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ورصد الخرائط الخاصة في مركز “طقس العرب”، سلوك نادر لحركة الغلاف الجوي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، تمثل بتموج غير طبيعي للتيار النفاث القطبي واقترابه من عروض متوسطة وشبه مدارية أجبرت الكتل الهوائية الباردة والقطبية من الإقتراب من منطقة الحوض الشرقي للمتوسط في ظل تموضع مرتفع جوي في أجزاء هامة من القارة الأوروبية، مما أدى إلى اندفاع رياح باردة وجافة مرافقة الكتلة الهوائية القطبية المتوضعة جنوب شرق القارة الأوروبية، مما أسفر إلى تشكل موجة برد مبكرة في الأردن وعموم دول الحوض الشرقي للمتوسط وخاصة الشرقية منها بما فيها شمال شرق الجزيرة العربية.

وتشير أحدث التوقعات الجوية، إلى استمرار تأثر المملكة خلال نهاية الأسبوع بالموجة الباردة مع نشاط لافت متوقع على الرياح الشرقية خاصة نهار يوم الجمعة بفعل تقدم ما يعرف بمنخفض البحر الأحمر بصورة غير فعالة، مما سيؤدي إلى استمرار هبوب رياح جنوبية شرقية جافة نحو المنطقة تزيد الشعور بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل والفجر والصباح الباكر وتعمل على إثارة الأتربة والغبار أحياناً في بعض المناطق.

وقال المتنبئون الجويون في “طقس العرب”، أن المؤشرات متوسطة المدى لا زالت تشير إلى استمرار تموج التيار النفاث القطبي بصورة غير اعتيادية واقترابه بشكل نادر نحو المنطقة واندفاع إلى جنوب شرق القارة الاوروبية مما يعطينا تصور أولي إلى احتمالية تجدد المرتفع الجوي على أجزاء هامة من القارة الأوروبية في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر مما يرفع من احتمالية تجدد موجات البرد أو تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي لاحقاً.