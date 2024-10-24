تحذير لمستخدمي أندرويد.. خلل يعطل الهواتف

وطنا اليوم:تسبب التحديث السنوي لنظام التشغيل “أندرويد 15” من غوغل، في مشكلات عديدة لبعض مستخدمي هواتف “بيكسل 6″، حيث أبلغ العديد منهم عن توقف أجهزتهم عن العمل.

وواجه المستخدمون صعوبة في إعادة تشغيل هواتفهم حتى باستخدام طرق استكشاف الأخطاء القياسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وسارع مستخدمو بيكسل إلى المنتديات عبر الإنترنت للإبلاغ عن تجاربهم، مشيرين إلى أن الخلل قد يزيد عند تفعيل ميزة المساحة الخاصة الجديدة، التي تتيح عزل بعض التطبيقات الخاصة في منطقة سرية يمكن قفلها بكلمة مرور أو بصمة إصبع.

وكتب أحد المستخدمين على “ريدديت”: “هاتفي أصبح ميتا تماما. لا يمكنني تشغيله أو إعادة تشغيله باستخدام الطرق التي توفرها غوغل”.

وتكررت هذه الشكاوى بعد ظهور مشكلات مشابهة لدى المستخدمين في وقت سابق، بعد تثبيت إصدارات بيتا من التحديث.

وكتب مستخدم آخر يسمى: “تحذير لكل من يمتلك بيكسل 6. لا تقم بتفعيل ميزة المساحة الخاصة بعد تحديث أندرويد 15”.

ورغم أن الكثير من الشكاوى ترتبط بميزة المساحة الخاصة، أفاد أخرون بأن هواتفهم تغلق ببساطة بعد التحديث.

وفي الحالات العادية، يمكن تشغيل هاتف بيكسل عند توصيله بجهاز كمبيوتر وضغط زري الطاقة وخفض الصوت.

ولم تصدر غوغل أي بيان رسمي حتى الآن، لكن خبراء التكنولوجيا ينصحون مستخدمي بيكسل بإيقاف التحديثات التلقائية في إعداداتهم لتجنب التحديثات المبكرة المليئة بالأخطاء.

ولإيقاف التحديثات التلقائية على بيكسل 6، يجب على المستخدمين تفعيل خيارات المطور من خلال الذهاب إلى “الإعدادات” ثم “حول الهاتف” والنقر عدة مرات على “رقم الإصدار”.

وبعد ذلك، يمكنهم العودة إلى الإعدادات والنقر على “النظام” ثم “خيارات المطور” لإيقاف تشغيل “تحديثات النظام التلقائية”.