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وفيات وإصابات بحوادث سير في عمان

منذ 5 ثواني
وفيات وإصابات بحوادث سير في عمان

وطنا اليوم:أفاد التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، بأنه تم التعامل مع حوادث مختلفة في العاصمة عمان ومحافظات المملكة نتيجة لمخالفات خطيرة أبرزها تغيير المسرب بشكل مفاجئ.
وأفاد التقرير المروري بوفاة شخصين و3 إصابات نتيجة لحوادث دعس وتصادم، موضحا أنه وقع في منطقة ماركا في العاصمة عمان حادث دعس أدى إلى وفاة شخص، وحادث تصادم في منطقة ناعور أدى إلى وفاة آخر.
وأكد التقرير المروري ضبط مركبات تسير بعكس اتجاه السير وإجراء المقتضى القانوني بحقها، بالإضافة إلى ضبط شخص يقود مركبة بدون ترخيص.


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