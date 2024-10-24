بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بعد هجوم توساش.. تركيا تضرب أهدافاً في سوريا والعراق

منذ 4 ثواني
بعد هجوم توساش.. تركيا تضرب أهدافاً في سوريا والعراق

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّها قصفت 32 هدفا لحزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال العراق وسوريا ردّا على هجوم استهدف أنقرة أمس الأربعاء وخلّف 5 قتلى على الأقل.
وقالت الوزارة في بيان: “عملا بحقوقنا في الدفاع عن النفس..، تمّ تنفيذ عملية جوية ضدّ أهداف إرهابية في شمال العراق وسوريا، وما مجموعه 32 هدفا تابعا للإرهابيين تمّ تدميرها بنجاح”، وفق تعبيره.
وأشارت إلى أنّ هذه “العمليات الجوية مستمرة”.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية “توساش” بقضاء قهرمان قازان في العاصمة أنقرة، إلى 5 قتلى و22 مصابا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس الأربعاء مقتل 4 وإصابة 14 آخرين في هجوم مسلح وصفه بالإرهابي نفذه مجهولون بأسلحة وقنابل استهدف شركة “توساش” في أنقرة، في حين أكد وزير الداخلية “تحييد” شخصين نفذا الهجوم.
وقال وزير الداخلية التركي إن من المرجح بقوة أن المهاجمين أعضاء بحزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابيا في تركيا.
يذكر أن شركة توساش واحدة من أهم شركات الدفاع والطيران في تركيا، كما تنتج الطائرة قآن، أول طائرة مقاتلة مصنوعة في تركيا، إلى جانب مشروعات أخرى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:06

مقتل عسكري وإصابة 7 بقصف إسرائيلي على دمشق وحمص

05:08

الحسين إربد يكتب التاريخ بفوزه الأول على ناساف الأوزبكي ..

04:06

الأونروا: تعرّض إحدى شاحناتنا لقصف مباشر في غزة

03:03

عدسات الكاميرات تلتقط صورا نادرة لـ”قنبلة ذكية قوية” إسرائيلية أثناء سقوطها على مبنى في بيروت

02:03

هذا ما قاله الرئيس الإيراني في قمة “بريكس”

01:49

ما مستقبل الشرق الاوسط بعد الصراعات التي لم تخمد بعد؟

00:22

إقلاع” يعقد جلسة تعريفية لدعم المشاريع الصغيرة في إربد

23:34

مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة وقادة الدرك FIEP المنعقد في العاصمة الإيطالية روما

22:33

تحالفات حزبية إيجابية

21:26

سعد جميل المدفعي في ذمة الله

20:47

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 15 في معارك جنوبي لبنان

20:39

القسام تقتحم مقر قيادة العملية العسكرية الإسرائيلية بجباليا

وفيات
سعد جميل المدفعي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 23-10-2024وفيات الثلاثاء 22-10-2024وفيات الاثنين 21-10-2024وفيات الأحد 20-10-2024