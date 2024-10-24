بعد هجوم توساش.. تركيا تضرب أهدافاً في سوريا والعراق

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّها قصفت 32 هدفا لحزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال العراق وسوريا ردّا على هجوم استهدف أنقرة أمس الأربعاء وخلّف 5 قتلى على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان: “عملا بحقوقنا في الدفاع عن النفس..، تمّ تنفيذ عملية جوية ضدّ أهداف إرهابية في شمال العراق وسوريا، وما مجموعه 32 هدفا تابعا للإرهابيين تمّ تدميرها بنجاح”، وفق تعبيره.

وأشارت إلى أنّ هذه “العمليات الجوية مستمرة”.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية “توساش” بقضاء قهرمان قازان في العاصمة أنقرة، إلى 5 قتلى و22 مصابا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس الأربعاء مقتل 4 وإصابة 14 آخرين في هجوم مسلح وصفه بالإرهابي نفذه مجهولون بأسلحة وقنابل استهدف شركة “توساش” في أنقرة، في حين أكد وزير الداخلية “تحييد” شخصين نفذا الهجوم.

وقال وزير الداخلية التركي إن من المرجح بقوة أن المهاجمين أعضاء بحزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابيا في تركيا.

يذكر أن شركة توساش واحدة من أهم شركات الدفاع والطيران في تركيا، كما تنتج الطائرة قآن، أول طائرة مقاتلة مصنوعة في تركيا، إلى جانب مشروعات أخرى.