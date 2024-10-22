أمنية تشارك في يوم وظيفي لطالبات مدرسة صفية بنت عبد المطلب الثانوية المختلطة في المفرق بالتعاون مع مبادرة “مدرستي”

وطنا اليوم:في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه التعليم والشباب وحرصها الدائم على مشاركة خبراتها مع طلبة المدارس واطلاعهم على أهم متغيرات السوق ووظائف المستقبل وضمن من برنامج أمنية للتطوع “UVolunteer”، شاركت شركة أمنية في يوم وظيفي بالتعاون مع مبادرة “مدرستي” في مدرسة صفية بنت عبد المطلب الثانوية المختلطة في محافظة المفرق، وذلك بغرض توجيه الطالبات نحو التخصصات الحديثة المطلوبة في سوق العمل المحلي.

وتأتي هذه الأيام الوظيفية ضمن مشروع تعزيز فرص النجاح للطلبة الأردنيين والسوريين في المجتمعات المستضيفة والتي تنفذه مبادرة “مدرستي” وبدعم من صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين .

تضمن اليوم الوظيفي عدة جلسات توجيهية قدمها خبراء من شركة أمنية، حيث قدمت مرام إسماعيل جلسة حول الموارد البشرية، بينما تناولت روان مصالحة موضوعات تتعلق بالأمن السيبراني. كما شملت الجلسات عروضاً حول المسؤولية الإجتماعية قدمتها رولا نصراوين، ومهارات إدارة مراكز الاتصال قدمتها نيفين حسين، وهندسة الاتصالات قدمها المهندس محمود علي.

وبهذه المناسبة، قالت المدير التنفيذي لدائرة الاتصال المؤسسي في شركة أمنية، وجيهة الحسيني: “نؤمن في شركة أمنية بأهمية الاستثمار في التعليم وتمكين الشباب، ويسعدنا تنظيم هذا اليوم الوظيفي بالتعاون مع مبادرة مدرستي، حيث نسعى من خلاله إلى مساعدة أبناءنا الطلبة على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.”

من جانبها، ثمنت مديرة مبادرة “مدرستي” تالا صويص هذه الشراكة المثمرة مع شركة أمنية، معربة عن أملها في أن يسهم هذا اليوم الوظيفي في إثراء تجربة الطلاب وتوسيع آفاقهم، مؤكدة أن تمكين الشباب وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لسوق العمل هو استثمار في مستقبل الأردن.

ويعد التعليم أحد أهم ركائز استراتيجية شركة أمنية للمسؤولية الاجتماعية، وبتنظيمها لهذه الفعالية تساهم أمنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الهدف الرابع الذي يتمحور حول “ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة”. ويجسد اليوم الوظيفي هذا الهدف الذي من شأنه مساعدة الطالبات في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التخصصات الجامعية، والابتعاد عن التخصصات التي أصبحت مشبعة في السوق، حيث تم تعريفهن بعدد من المهن الحديثة التي تشمل هندسة الاتصالات، خدمات الزبائن، الأمن السيبراني، وإدارة الموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية وغيرها من المجالات الواعدة.

والجدير بالذكر، أن اليوم الوظيفي تم تنفيذه من خلال برنامج أمنية للتطوعUVolunteer بالتعاون مع منصة “نحن” – المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب، حيث ويهدف البرنامج لترسيخ ثقافة التطوع لدى موظفي الشركة ومساهمتهم في إحداث فرق داخل المجتمع الأردني وأداة من أدوات الشركة لتعزيز قيم التواصل والعطاء والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد، وإلهام الشباب وإعدادهم ليصبحوا أعضاء منتجين وفاعلين داخل مجتمعاتهم.