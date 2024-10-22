جدل في تونس.. طبيبة تبث عملية جراحية مباشرة على تيك توك!

وطنا اليوم:في حادثة غير مسبوقة، قامت طبيبة في تونس بتصوير وبث عملية جراحية مباشرة على منصة تيك توك، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر البث المباشر الذي شاهده الآلاف، الطبيبة وهي تصور طاقماً طبياً داخل غرفة العمليات بإحدى المصحات الخاصة، وهو بصدد القيام بعملية جراحية لمريض لا يعرف إن كان على علم بالتصوير أم لا.

“جريمة وتصرف مهين”

ما أثار سخط الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين نددوا بعدم احترام ضوابط وأخلاق المهنة وحرمة المريض والقيم الإنسانية والطبية.

حيث انتقدت الناشطة سهى حمروني تصرف الطبيبة تجاه مريض ائتمنهم على نفسه. وكتبت: “لقد وصلنا إلى القاع، ما يحدث من تجاوزات على تيك توك يفوق التوقعات”، مضيفة أن تصوير مريض بعد تخديره وتسريب تفاصيل عمليته “يتعارض مع أخلاق الطب ومع السر المهني والقسم الذي يؤديه الأطباء”، داعية إلى تطبيق القانون في هذه الحالة.

كما علّق مدون آخر يدعى فاتح بكاري قائلاً: “لا أصدق ما رأيت، كل ما شاهدته على تيك توك إلى حد الآن لا يضاهي هذا السقوط الأخلاقي من أشخاص يصنّفون على أنهم من مثقفي وعلماء البلاد”، واصفاً ما حدث بأنه “جريمة وتصرف مهين”.

فتح تحقيق

فيما أعلن رئيس المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بوسط تونس، فؤاد بوزواش، فتح تحقيق بالواقعة.

وأوضح لوسائل إعلام محلية أنه تم تحديد هوية الطبيبة وستتم دعوتها للمثول أمام المجلس وسماع إفادتها على أن تتخذ العمادة الوطنية ما تراه مناسباً بحقها.

في حين أكد أنه من الناحية الأخلاقية لا يمكن قبول ما حصل ولا أحد كان يتصور أن يحدث ذلك، مشدداً على أن هذا التصرف فيه حط من قيمة الأطباء ونبل المهنة.