الأمن يكشف سبب حادث نزول العدسية المروع

وطنا اليوم:استعرض مندوب إدارة السير الواقع المروري عبر أثير أمن إف إم ضمن مناطق الاختصاص والذي يشهد نشاط وكثافة مرورية مع بداية الدوام اليومي لطلاب المدارس والجامعات.

وأشار إلى التعامل مع مجموعة من الأعطال الصباحية والتي سببت كثافة وأثر مروري في بعض الطرق الرئيسية وكان أبرزها تعطل حافلة ما بعد جسر المحطة “شارع الجيش” باتجاه جسر النشا وتم رفعها بشكل فوري من خلال “ونش إدارة السير” حفاظا على انسيابية الحركة المرورية.

وأكد على أن القيادة الآمنة تبدأ من خلال تفقد جاهزية المركبة وصلاحيتها منوها إلى أن أكثر المخالفات التي يتم التعامل معها بشكل يومي ومسببة لوقوع الوفيات والإصابات هي تجاوز السرعة المقررة والإشارة الضوئية الحمراء وتغيير المسرب بشكل مفاجئ والتعامل الخاطئ مع المنعطفات عوضاً أعطال المركبات الفنية وخاصة الكوابح.

من جانبه قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة قوية ونشطة ولا توجد أيّة إغلاقات باستثناء التعامل مع إعاقة مؤقتة لمسربين من الطريق الجنوبي بالقرب من دوار ميناء العقبة بسبب سقوط حمولة مركبة شحن لعدم تثبيتها بالشكل الصحيح.

وأكد على الالتزام بالدور الوقائي والاحترازي من خلال التأكد من صلاحية المركبات من الناحية الفنية أثناء مسيرها على الطرقات وموافقتها لشروط السلامة العامة. .

ولفت إلى أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة الماضية وكان من أبرزها، التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن في منطقة ناعور نزول العدسية باتجاه البحر الميت أدى إلى انقلابها وانتقالها إلى الشارع المقابل وصدمها بمجموعة من المركبات، نتج عن الحادث 6 وفيات وإصابة بالغة وإصابتين متوسطتين، تم نقلهم من قبل مجموعات الدفاع المدني إلى المستشفى

ونوه إلى تشكيل لجنة خاصة من خبراء إدارة السير لدراسة حيثيات الحادث والتي عللت سبب الحادث بعدم صلاحية كوابح مركبة الشحن (التريلا) المؤدي إلى فقدان السائق السيطرة على مركبته أثناء القيادة.

كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة وصدمها لحاجز إسمنتي على طريق المطار مدخل شارع ال100 نتج عنه إصابتين كما تم التعامل مع حادث صدم بين مركبتين في منطقة القسطل باتجاه الجنوب، نتج عنه 3 إصابات تم نقلهم إلى مستشفى النديم الحكومي، وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع المعوقات عن الشارع العام، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها في الموقع

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور كالابتعاد عن الانشغال بمشتتات الانتباهوتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الأربع والعشرين ساعة.